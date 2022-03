Gorosito confirmó una variante para recibir a Argentinos

Gimnasia realizó su último entrenamiento antes del duelo de este viernes a las 21:30 frente a Argentinos en el Bosque. Tras la práctica en horario vespertino, Pipo Gorosito habló en conferencia y confirmó que habrá una variante para este partido.

"Vamos a hacer un cambio que es el ingreso de Insaurralde por Cardozo. La idea es tratar de buscar un poco más de juego interno", destacó el entrenador Tripero. Por otro lado, reafirmó que el "que está mejor es que el que va a jugar. Siempre apuntamos a lo máximo, pero después veremos que deparan los resultados"

También se refirió a las críticas a Gerometta, uno de los principales apuntados en la defensa: "Él es el primero en saber que tiene que levantar su nivel. Confíamos y lo vimos bien. Sabemos que puede recuperar el nivel que mostró frente a San Lorenzo".

Por otro lado, se refirió a Matías Melluso, quien sumó minutos en la reserva: "Yo le pedí que juegue 70 minutos con la reserva para cuidarlo. Lo del calambre no fue grave y me dijo que se acordó de mí, pero era lógico porque hacía 5 meses que no jugaba. En breve va a volver a primera".

Además dejó en claro que el equipo transita sólo una mala racha: "Los otros llegan y concretan. Nosotros quizás llegamos más y no estamos lográndolo". Y dejó un claro mensaje: "Hay que seguir trabajando juntos, tirando para adelante. Cada vez que fuimos locales, nos sentimos cómodos".