Gundogan fue presentado en Barcelona

Ilkay Gundogan fue presentado como nuevo jugador del Barcelona de Xavi, tras su gran paso por el Manchester City, equipo con el que ganó la Champions League.

El mediocampista alemán reveló algo de su charla con el entrenador que lo hizo definirse por el proyecto. "En primer lugar me dejó las ideas muy claras. Se parece mucho a lo que yo he hecho con el Manchester City. Su forma directa, su carácter, me hizo reflejarme en él, también como jugaba. Desde un primer momento tuvimos muy buena conexión. A veces es más importante el como se dice antes que el qué", aseguró.

"Tuve de ídolo muchos jugadores de aquí, que ahora son leyendas. Así que estoy muy orgulloso de estar aquí delante de todos ustedes en este magnífico club", inició contando sus sensaciones. Entonces agregó también agradecimientos a la directiva del club que le permitieron estar donde está. "Es increíble estar aquí, y como ya dije es un placer y un orgullo estar aquí y no puedo esperar al primer partido. Quiero ganar, quiero seguir ganando aquí", aseguró.