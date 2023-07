La jerarquía pudo más en el Bosque

Con cambios desde el arranque para intentar modificar la cara de los últimos partidos, el Lobo fue otro equipo. Volvió a ser punzante en el medio con presión al tener dos mediocampistas de contención, como así también por afuera estuvo muy presente el desequilibrio y la agilidad con Benjamín Domínguez y Franco Torres, sumado a la picardía de siempre de Eric Ramírez que al igual que los extremos, tiene una agilidad notable. Sin embargo, a pesar de que mejoró y además tuvo muchas ocasiones de gol, en el último paso que es la definición no estuvo fino.

Desperdició varias chances en los dos tiempos aunque también se encontró con buenas respuestas de Chiquito Romero, mientras que en defensa sí volvió a tener algunas falencias, que contra equipos como Boca se hacen notar más. El Xeneize ganó el partido de manera justa, pero solamente por su jerarquía y saber aprovechar los momentos del trámite del juego.

Después de un gran comienzo del Tripero, los de Jorge Almirón aprovecharon que bajó el ritmo del partido y golpeó con el gol de Miguel Merentiel. Por su parte, en el segundo tiempo cuando Sebastián Romero cambió el esquema, los de La Ribera pusieron jerarquía y jugadores por afuera para en dos minutos tener dos chances y liquidar el asunto. Contra un equipo de tanta experiencia, los mínimos errores tanto en defensa como en ataque se terminan pagando caro salvo una mala tarde.

El plantel descansa antes de pensar en Talleres

El plantel tripero hoy tendrá libre y mañana volverá a las prácticas teniendo en cuenta que contra Talleres seguramente juegue domingo o lunes por la noche, debido a que la “T” este jueves enfrentará a River por Copa Argentina.

Luego de la derrota en el Juan Carmelo Zerillo, Sebastián Romero analizó el encuentro contra Boca en conferencia de prensa, donde se lamentó las chances de gol desperdiciadas como así también la visita supo aprovecharlas para golpear en los momentos justos.

En cuanto al partido de ayer, el DT albiazul dijo: “Boca tenía la pelota, pero no nos lastimaba. Nos duele que el primer gol de ellos llega en la primera más clara. No te perdonan”. Además, agregó: “Se nos hizo todo cuesta arriba, difícil. Para colmo no supimos concretar lo que generamos. Yo tengo que tomar decisiones y armar el equipo por lo que veo todos los días”.

Respecto al cambio de esquema durante el encuentro, Chirola explicó: “Pensamos que una línea de tres nos iba a permitir ser más ofensivos porque ellos no estaban jugando por adentro entonces buscamos meter más gente ahí”. Además, habló específicamente por Franco Soldano que no está pasando su mejor momento y ayer tampoco pudo rendir de delantero: “Soldano nos dio mucho en lo que respecta a juego y cuestiones tácticas, lo valoramos mucho”.

Romero (más declaraciones en página 4) también habló respecto a lo que se viene: “Es momento de dar vuelta la página, ahora tenemos que enfocarnos de lleno en lo que viene”.