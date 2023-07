El club le rindió otro homenaje al doctor René Favaloro

En sintonía con lo que fue sucediendo en la semana, en el marco de los homenajes por el 100° aniversario del natalicio del doctor René Favaloro, la Comisión Directiva albiazul hizo entrega de una camiseta estampada con la imagen del creador del by-pass a Laura Favaloro, directora de la fundación que lleva su apellido. Participaron del acto el presidente Mariano Cowen, miembros de la Comisión Directiva y más de 20 familiares del hombre que fue eminencia de la medicina a nivel mundial.

El día sábado en el estadio Juan Carmelo Zerillo se descubrió el segundo mosaico en homenaje al creador del by-pass coronario. En ese acto, el presidente Cowen comentó: “Quiero resaltar no solamente la figura del doctor Favaloro como médico, su trayectoria, sus virtudes como cirujano de tórax o como cardiocirujano, sino también su dimensión ética, los valores que pregonó, que llevó adelante, que no solamente los pregonaba sino que los practicaba. Eso es lo más importante que me parece que hay que resaltar como club que contiene a un montón de chicos, como un club popular que somos, resaltar los valores que Favaloro representa”. Y agregó: “Como dije el otro día, el hombre que más sabía del corazón era hincha de Gimnasia y nuestro máximo referente, que va a estar viviendo en esta pared para que todos lo veamos día a día y nos inspiremos en él“.

Cabe destacar que el club también reconoció a los chicos del Fútsal por su 10° Aniversario como disciplina de la institución, siendo el único representante de la ciudad. Además, el día sábado fue especial ya que, después de varios años, volvió a hacer de local en la región, en el Gimnasio Municipal de Berisso.