Chirola Romero: “Tenemos que mirar para adelante y tratar de revertir esta situación”

Pareciera que Gimnasia no encuentra el rumbo. Hace cinco partidos que no gana por Liga Profesional (tres empates y dos derrotas), el equipo bajó su nivel en lo futbolístico y algunos jugadores no están mostrando su mejor versión. Una vez consumada la derrota ante Boca, el técnico Sebastián Romero dialogó en conferencia de prensa y dejó sus sensaciones sobre la actuación del Lobo. Repasá las frases más relevantes en la siguiente nota.

“Tenemos que mirar para adelante y tratar de revertir esta situación. Esto sigue y sabíamos que iba a ser difícil. El gol de Boca llega en su primera jugada en profundidad. No nos lastimaban y sabíamos que podíamos hacerle daño. Ellos no te perdonan”, comentó el entrenador albiazul.

Consultado sobre el momento del equipo y la racha negativa de resultados, Romero explicó: “Nos vamos con dolor, necesitábamos volver a sumar. Nos queda la impotencia que ellos concretaron por su jerarquía y nosotros no, no fuimos certeros. Es momento de dar vuelta la página, ahora tenemos que enfocarnos de lleno en lo que viene”.

A la hora de explayarse sobre algunos rendimientos individuales, el director técnico Mens Sana sentenció: “Imagino que Rodrigo Castillo se irá feliz, pese a la bronca del resultado. Perdimos a Tarra pero hay muchos juveniles como él o Ivo Mammini que trabajan para que no perdamos alternativas en ataque. Eric Ramírez nos aportó mucho como delantero. Es un jugador siempre dispuesto a aportar en la posición que le toque, eso me reconforta. Franco Soldano también trabaja duro”.

Por último, Romero se refirió al futuro inmediato: “Estamos pensando en los próximos partidos y, llegado el momento, vamos a empezar a planificar el mercado de pases. Los chicos se brindan al máximo y eso es lo que me deja tranquilo. Estoy seguro de que van a mejorar las cosas. Han sido cuestionados Durso, Domínguez. Yo tomo decisiones”.

“Nos vamos con bronca porque tuvimos nuestras chances”

Con el correr de los meses, Leonardo Morales se convirtió en la bandera de este equipo. El referente y capitán habló con los medios luego de la caída del Lobo ante Boca. “Nos vamos con bronca. Ellos aprovecharon las chances que tuvieron y tuvieron más la pelota, pero nosotros también tuvimos nuestras chance. Tuvimos desatenciones que terminan en gol. No podemos bajar los brazos porque quedan seis puntos y tenemos que sumar”, dijo el defensor central.

Consultado sobre su salida en el segundo tiempo, el Yacaré explicó: “Mi salida es porque me molestó el isquiotibial, no sentí que me desgarré pero mañana me van a hacer los estudios para saber bien qué pasó”.

Otro de los jugadores que habló en zona mixta fue Eric Ramírez. El delantero dejó sus sensaciones sobre el presente del equipo y lo que resta de la temporada: “Tenemos que seguir trabajando, nos quedan dos finales y vamos a hacer lo posible para quedarnos con los seis puntos”.