Hat-trick de Neymar en el triunfo de Brasil frente a Perú en Lima

El seleccionado de fútbol de Brasil, con ayuda arbitral, se impuso esta noche 4 a 2 a Perú, en Lima, en partido correspondiente a la segunda fecha de la eliminatoria sudamericana, rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022.

Cuando el encuentro se encontaba 2 a 2 y quedaban 10 minutos para el final del duelo, en una jugada que cambió de izquierda a derecha, un futbolista visitante metió el centro, Neymar no llegó a golpear el balón y se tiró al césped.

El juez chileno Julio Bascuñán no dudó ni un segundo y cobró penal. La jugada la vieron desde el VAR y no llamaron al árbitro para que vuelva a ver la acción, pese a que no pasó absolutamente nada.

El delantero de Paris Saint Germain, quien jugó un buen partido, cambió el tiro desde el punto penal por gol y le está dando la victoria al conjunto de Tité.