¿Hay equipo para el debut?

Faltan tan sólo 3 días para que Argentina debute en el Mundial de Qatar y en el entrenamiento de este sábado ya hubo algunos indicios del posible equipo que arrancará este martes.

Scaloni paró en cancha a : Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Papu Gómez, Lautaro Martínez y Ángel Di María.

No, Messi no se quedará sin su lugar en el 11, de hecho, es el único confirmado, lo que sucede es que tuvo que entrenar diferenciado para prevenir lesiones, dosificar las cargas y cuidarse, por eso es que no entrenó con el plantel pero será titular.

Si bien no está confirmado, éste podría ser el equipo que arranque con la ilusión mundialista este martes 22 a partir de las 7.00hs frente a Arabia Saudita en el Estadio Lusail.