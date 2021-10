Histórico: el TC suma a Toyota como quinta marca

El Turismo Carretera, la categoría más popular del automovilismo nacional, anunció hoy un giro histórico: a partir del año que viene se sumará la japonesa Toyota, que correrá con el modelo Camry.

La firma japonesa se incorpora así al legendario "póker" de marcas: Ford, Chevrolet, Dodge y Torino.

La motorización de los Camry, el modelo con el que ya participa en la categoría Top Race V6, será con los impulsores que provee la categoría, los Cherokee multiválvulas.

"El Comité Ejecutivo de la Asociación Corredores de TC (ACTC) recibió, el 4 de octubre de 2021, el pedido oficial de Toyota Argentina -firmado por su Presidente el Sr. Daniel Herrero- para participar en el Turismo Carretera con el modelo Toyota Camry", informó hoy la categoría a través de un comunicado de prensa.

"El mismo, que fue enviado a la Comisión Directiva de la ACTC, fue tratado y aprobado por unanimidad en la reunión llevada a cabo ayer, a las 18.30, en la sede de la Institución".

"El objetivo conjunto será trabajar desde ambas partes para que, en la temporada 2022, Toyota pueda insertarse como quinta marca al calendario del Turismo Carretera", concluyó.

La marca japonesa, con el Gazoo Racing, ya interviene con equipos oficiales en el Súper TC 2000, el TC Pick Up, el Turismo Nacional y la citada Top Race. Su máxima figura es el brasileño Rubens Barrichello, expiloto de F1, que ya se subió a un Torino del TC a inicios de este año para una prueba. La escudería también tiene a Matías Rossi, que se alejó del TC en 2019.

Barrichello y Rossi podrían ser entonces los primeros pilotos de Toyota en la categoría más convocante del automovilismo nacional, aunque también se menciona la posibilidad de Andrés Jakos, uno de los volantes más jóvenes del Turismo Carretera, o del talento pinamarense Jorge Barrio, actual líder del TC2000 y la F. Renault.

“Lo veo como algo más que positivo, nunca vi un cambio tan grande y que sea tan bueno. Toda mi camada nunca vio un Ford o una Chevy en la calle, sí lo hacemos con los Mustang, los Camaro o el Camry, son los autos que nos gustan, y qué más lindo que verlos en la mejor categoría de la Argentina”, dijo justamente Jakos en diálogo con el programa Campeones.

En las redes sociales, y mientras los "fierreros" se dividían entre la alegría y -los más tradicionalistas- el enojo, algunos pilotos tuvieron rápidas reacciones: "Hola Camry, vení que te vamos a enseñar cuántos pares son tres botas", escribió el entrerriano Martín Ponte.

"Soy hincha de Ford, piloto de Ford y nunca voy a dejar la marca en el TC, pero qué genial que la ACTC sume a una marca como Toyota. ¡Un notición!", se sumó el uruguayo Mauricio Lambiris.

Y ante la objeción de un seguidor respondió: "Me parece que no hay que quedarse. Creo que es un paso hacia adelante. No va a cambiar la esencia. El Ford, la Chevy, la Dodge y el Torino van a seguir siendo lo que son y va a seguir existiendo la misma rivalidad de toda la vida".

La primera carrera del TC, oficializada en 2009 en el Libro Guinness de los récords como la categoría de automovilismo más antigua del planeta, fue el 5 de agosto de 1937, triunfo de Ángel Lo Valvo. Ese año el campeón fue Eduardo Pedrazzini.

El piloto con más títulos en la historia es el legendario Juan Gálvez, con nueve; y entre los que están en actividad es Guillermo Ortelli, emblema de Chevrolet, con siete (el último en 2016).

A mediados de la década del 70 se estabilizó la presencia de sus cuatro marcas emblemáticas: Chevy (Chevrolet), Falcon (Ford, aunque también participó con el modelo Fairlane), Dodge (GTX) y Torino (IKA Renault). A partir de 2022 serán cinco.