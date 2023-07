Hockey: Santa Bárbara ya conoce el fixture del Súper 8

El equipo femenino de Santa Bárbara Hockey Club ya conoce su cronograma de partidos para su participación en el Súper 8, la tercera y última etapa de la Súper Liga de Hockey. El certamen que tendrá sede en Santiago del Estero definirá a los nuevos campeones argentinos.

El grupo A del certamen femenino contará con Lomas (Bs. As.), Los Tordos (Mendoza), Italiano (Bs. As.) y Tucumán Rugby (Tucumán), mientras que en el B estarán Murialdo (Mendoza), San Fernando (Bs. As.), Club Mar del Plata (Mar del Plata) y Santa Bárbara (Bs. As.)

Con los equipos confirmados, la Confederación Argentina de Hockey (CAH) dio a conocer que el torneo se dividirá en dos zonas. Los primeros de cada grupo avanzarán a las semifinales previstas para el sábado 2 de septiembre, cruzando 1° de la Zona A vs. 2° de la Zona B y 1° de la Zona B vs. 2° de la Zona A. Los partidos por el título se desarrollarán el domingo 3 de septiembre.

FIXTURE

Miércoles 30/8:

8:30 - San Fernando vs. Santa Bárbara

10:20 - Murialdo vs. Club Mar del Plata

15:50 - Los Tordos vs. Tucumán Rugby

17:40 - Lomas vs. Italiano

Jueves 31/8:

12:10 - Lomas vs. Los Tordos

14:00 - Italiano vs. Tucumán Rugby

19:30 - Club Mar del Plata vs. Santa Bárbara

21:20 - Murialdo vs. San Fernando

Viernes 1/9:

8:30 - Los Tordos vs. Italiano

10:20 - Lomas vs. Tucumán Rugby

12:10 - San Fernando vs. Club Mar del Plata

14:00 - Murialdo vs. Santa Bárbara