Independiente cayó ante Santos por la mínima y todo sigue abierto

En el comienzo del semestre, Independiente perdió 1-0 con Santos en San Pablo. El único tanto del encuentro lo marcó Kaio Jorge. En un encuentro complicado, el Rojo no pudo convertir el ansiado tanto de visitante, pero logró caer por la mínima y mantener la llave abierta.



Una primera parte trabada, donde Santos fue levemente superior. El elenco brasileño tuvo la iniciativa, pero no estuvo fino en el tramo final pese a contar con Marinho. Por su parte, el Rojo se mantuvo bien ordenado y no sufrió demasiado en defensa, mientras que en ataque contó con algunas aproximaciones que no terminó bien. Además contó con la seguridad de Sebastián Sosa en el arco.

En el complemento, Santos salió hecho una tromba y fue muy superior en la primera media hora. Generó tres chances claras, con un Marinho y un Kaio Jorge en gran nivel. Sebastián Sosa se convirtió en figura, tapándole un cabezazo a Kaiky. Después, un remate de Kaio y una chilena de Marinho, las más peligrosas.

Pero a los 68', llegó la apertura del marcador para el local: tras un remate a colocar de Jean Mota, Kaio Jorge aprovechó el rebote de Sosa y puso el 1-0 con una buena definición. El Rojo, físicamente agotado, empezó a animarse y fue peligroso de contra.

Un remate de Andrés Roa y un tiro libre de Silvio Romero, hizo lucir al arquero Paulo, con grandes atajadas. De esta forma, el Peixé pegó primero y llega con ventaja al duelo crucial en el Libertadores de América, que se disputará el próximo miércoles a las 19:15.

Formaciones

Santos (1): Paulo; Pará, Felipe, Kiky, Moraes; Camacho, Mota; Marinho, Pirani, Guilherme; Kaio Jorge. DT: Fernando Diniz Silva.

Independiente (0): Sosa; Bustos, Ostachuk, Insaurralde, Rodríguez; Blanco, Lucas Romero; Palacios, Velasco, Roa; Silvio Romero. DT: Julio Falcioni

Goles: 68' Kaio Jorge (San)



Árbitro: Wilmar Roldán

Estadio: Vila Belmiro