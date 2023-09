Inmediata definición para el nuevo DT de Gimnasia

Después de la renuncia de Sebastián Romero en la tarde del sábado en el vestuario del Juan Carmelo Zerillo y varias charlas desde ese momento hasta ayer a la noche, finalmente el camino de la Comisión Directiva parece allanarse lentamente para elegir al sucesor del ídolo Tripero. A pesar de que hay varias posturas, como sucedió en el mercado de pases, para ponerse de acuerdo el tiempo corre y Gimnasia no puede seguir desperdiciándolo, porque terminó la fecha último en el puesto de descenso en la tabla anual, sumado a que es uno de los pocos que todavía no sumó en la lucha.

En cuanto a los sucesores, como anticipó ayer este medio, Javier Sanguinetti y Leonardo Carol Madelón fueron los primeros apuntados ya que son terrenales desde lo económico, pero sobre todo están dispuestos a agarrar el fierro caliente. Con Alexander Medina y Diego Alonso hubo charlas en días anteriores, cuando parecía que el ciclo de Romero ya estaba terminado, pero la respuesta de los dos uruguayos fue negativa, a la espera de algo superador y en el exterior.

Luego también surgieron otras opciones como Ricardo Zielinski, quien rechazó la oferta debido a que quiere un parate en su carrera y esperar hasta el 2024 para retomar, como así también Diego Flores, que fue ofrecido, o el que estuvo presente en el Juan Carmelo Zerillo durante el partido del sábado, que fue el Profe Daniel Córdoba, dispuesto a volver al ruedo y asumir el compromiso de salvar al Tripero.

Sin embargo, en medio de todas estas opciones, desde ayer se empezó a allanar el camino para que Madelón tenga un segundo ciclo en el club platense. Teniendo en cuenta su experiencia de años dirigiendo y que también estuvo al mando de equipos peleando por descender, la idea es buscar una inyección futbolística y anímica para el Mens Sana, que no sumó unidades en tres partidos y no gana hace once. Ya hubo contactos con el ex Central Córdoba, donde estuvo en 22 encuentros cosechando 7 triunfos, 7 empates y 8 derrotas.

Kuzemka y Perrone, al mando del plantel

Hoy Gimnasia retomará las prácticas en Estancia Chica a partir de las 10, cuando los futbolistas se encontrarán con Ricardo Kuzemka y Gabriel Perrone al mando. Kuzemka, director técnico de Sexta, y Perrone, coordinador de las juveniles, tienen pasado como DT de planteles profesionales, y por eso estarán dirigiendo el entrenamiento de hoy y hasta con chances de hacerlo también mañana, a la espera de que se cierre un técnico.

En su momento se rumoreó la opción de Lucas Lobos, pero el técnico de la Reserva no tiene pensado asumir ese rol y además mañana su categoría enfrentará a Vélez en la Villa Olímpica. De esta manera, el plantel profesional de Primera tendrá este interinato por días, y vale recordar que este fin de semana se jugará la Copa de la Liga por Fecha FIFA.

Lo que le queda al Lobo

Fecha 4 L Vélez

Fecha 5 V Huracán

Fecha 6 L Rosario Central

Fecha 7 V Estudiantes (LP)

Fecha 8 V Instituto

Fecha 9 L Argentinos

Fecha 10 V Barracas Central

Fecha 11 L River Plate

Fecha 12 V Arsenal

Fecha 13 L Atl. Tucumán

Fecha 14 V Banfield