Jornada de furia y siete días de aislamiento: Boca ya está en Argentina

El escándalo no tiene fin. Boca suma un inconveniente más a los tantos que sufrió durante la serie de octavos de final de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro. Al escándalo que vivió, sufrió y protagonizó en las últimas horas en territorio brasileño, la delegación del Xeneize deberá hacer un aislamiento de siete días de acuerdo a lo que anunció el Ministerio de Salud de la Nación. El plantel llegó al aeropuerto de Ezeiza a las 18.30 de ayer, más de 12 horas después de lo previsto inicialmente. La idea original era regresar inmediatamente después del partido, como máximo a las 2 de la mañana, horario en el que deja de operar durante la madrugada el aeropuerto de Belo Horizonte. Pero eso resultó imposible debido a que la delegación pasó toda la noche declarando en una comisaría tras los incidentes en el estadio Mineirao.

Durante el viaje de los jugadores y el resto de la delegación, pasó de todo. Boca emitió un contundente comunicado, el Ministerio de Salud confirmó que el plantel deberá aislarse durante una semana por una cuestión preventiva, Atlético Mineiro culpó al Xeneize de todo lo que ocurrió y Jorge Ameal salió a hablar públicamente. A partir de esta decisión, los dirigentes de Boca y las autoridades de la Liga Profesional definirán qué sucederá con el partido ante Banfield, que está programado para el sábado a las 20.15. Esta determinación implica que 24 jugadores no solo se perderán el compromiso ante el Taladro, sino que posiblemente también el de San Lorenzo, que está programado para el próximo martes. Si bien podrán entrenarse en formato burbuja, no podrán salir a disputar dichos compromisos, que finalmente no se postergarán.

¿Cómo debe afrontar los partidos? De los 36 anotados por el club de La Ribera para la Liga Profesional, 24 quedarán aislados por romper la burbuja; Frank Fabra pasa por la misma situación por volver de Colombia tras el fallecimiento de un familiar; Agustín Almendra y Eduardo Salvio se encuentran lesionados; mientras que Gonzalo Maroni dejó la institución para irse a jugar al Atlas de México. El único profesional que estaría disponible sería Edwin Cardona, que finaliza el aislamiento en los próximos días.

Qué expresó el Ministerio de Salud

“Se aclara que, en virtud de los hechos conocidos, al disponerse el ingreso al país, deberán aislarse por siete días en el dispositivo previsto por el club, en virtud de las previsiones vigentes para delegaciones deportivas en eventos internacionales”, indicó el Ministerio en el comunicado emitido.

Ameal: “Me gustaría que el partido se vuelva a jugar”

Luego de la eliminación y el escándalo frente a Atlético Mineiro en la Copa Libertadores, Jorge Amor Ameal rompió el silencio y expresó sus sensaciones por todo lo que tuvo que vivir el plantel de Boca en suelo brasileño. Además, pidió que se vuelva a jugar el partido.

“Nos llena de tristeza y preocupación por nuestra gente, nuestro cuerpo técnico, jugadores y todos. Como dijo Román, es la primera vez que ganás dos partidos y no te clasificás. Los jugadores están bien, pero con ánimos caldeados. Ellos sienten lo mismo que nuestros hinchas. No es fácil lo que pasó ayer. Este equipo era el mejor de Latinoamérica, le ganamos dos veces y terminamos eliminados”, comenzó el presidente.

Además, sostuvo: “No estoy de acuerdo con el VAR. Prefiero que el árbitro se equivoque antes de que se equivoquen tres personas. Especialistas del VAR indican que la cámara que tomó la imagen estaba mal. El VAR vino para ayudar y hoy nos estamos dando cuenta de que está perjudicando. Se le faltó el respeto a nuestra institución y estamos todos muy calientes”.

Ver también: Verón defendió a Boca: "Lo perjudicaron"

Durante el partido de ida en la Bombonera, a Boca se le anuló un gol por una supuesta falta. Si bien el gol había sido cobrado, la revisión del VAR dio marcha atrás la decisión.

Por ese hecho, el conjunto arbitral fue suspendido, sin embargo la medida tomada no fue suficiente: anoche contra Mineiro el gol hecho por Boca también fue anulado por un offside tan fino que se podría decir que es inexistente.