Juan Martín Del Potro sigue entrenando sobre polvo de ladrillo e ilusiona con su regreso

Juan Martín del Potro compitió por última vez en junio de 2019 (en el césped de Queen’s) y desde entonces se sometió a cuatro cirugías de rodilla derecha. Si no fuera por los capítulos de resiliencia que escribió en el pasado, muy pocos creerían que el tandilense todavía tiene chances de volver a jugar en el circuito. Ocho meses después de su última intervención, el argentino continúa avanzando con su rehabilitación y se muestra mediante fotos entrenándose sobre polvo de ladrillo. La “Torre” apostará sus últimas fichas para regresar en el inicio del 2022.

Luego de operarse en marzo, Del Potro publicó que sería “la definitiva” y apuntaba a llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Sin embargo, la recuperación fue más lenta de lo que él esperaba y no quiso arriesgar. A sus 33 años, espera regresar en la próxima temporada y, según sugirió hace semanas en un evento del US Open, sería en la Argentina. “No sé si me conviene volver en un torneo a cinco sets. Hay alternativas. Y en la Argentina nunca jugué si no era por Copa Davis. Y allí hay un torneo a principios de año”, declaró.

Por lo pronto, Del Potro sigue publicando imágenes entrenando en cancha y también en el gimnasio. Hizo tenis en las canchas de polvo de ladrillo del Tenis Club Argentino y hasta compartió partido con Sebastián Báez, una de las grandes promesas argentinas. El martillo de Juan Martín va tomando potencia, y el regreso se siente cada vez más cerca. ¿Será en el Córdoba Open?

Vilas recordó a Santana

Manuel Santana, quien alcanzó el n° 1 en el escalafón mundial del tenis y fue el primer español en ganar un título de Grand Slam, falleció el fin de semana a los 83 años. El Masters de Madrid anunció la muerte de su presidente honorario aunque no se dio a conocer la causa del deceso. Guillermo Vilas, nuestra mejor raqueta de todos los tiempos, lo recordó desde sus redes sociales con una foto junto y el emoji de un corazón roto.

Santana ganó cuatro títulos de major individuales: Roland Garros en 1961 y 1964, US Open de 1965. y Wimbledon 1966, el mismo año en el que fue el n° 1 del mundo -cuando, igualmente, no existía el actual sistema de rankings de la ATP, que tampoco había nacido.