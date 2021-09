Juan Samorano se quedó con la medalla de bronce en Taekwondo

El taekwondista Juan Samorano obtuvo la medalla de bronce en la categoría K44 75 kg de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tras un triunfo agónico. El argentino ganó en el último segundo con una patada ante el kazajo Nurlan Dombayev, dos veces campeón del mundo (Antalya 2019 y Londres 2017) y tercer mejor preclasificado.

“Estoy muy emocionado, contento. Vinimos a buscar los mejores resultados, siempre que salgo a la cancha salgo a ganar. No se me dio la de oro, que es lo que venía a buscar, pero conseguí la de bronce, que refleja un muy buen trabajo que hicimos. Recibí mucho cariño y amor de mucha gente, de todo el país. Estoy muy emocionado, contento. Tengo que agradecerle a muchas personas. Quería hacer historia y con esta medalla lo hice”, dijo en diálogo con DeporTV.

El argentino perdió su antebrazo derecho luego de un accidente de tránsito en 2007. “No hay que ser ignorantes. Hay que darle la posibilidad a las personas. Después del accidente pensé que el mundo se me acababa, hasta que encontré el deporte. El deporte me ayudó mucho, me dio esta posibilidad enorme de estar en un Juego Paralímpico. Somos personas, seres humanos, nos merecemos el mismo respeto que ellos”, dijo.

El kazajo comenzó ganando el primer round (5-4) y el segundo (7-3). Sin embargo, el argentino lo remontó de manera épica y se quedó con el tercer round con un 6-0.

Esta fue la séptima medalla para la delegación argentina en Tokio 2020.