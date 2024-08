Juegos Olímpicos: Los Leones igualaron frente al último campeón

En el estadio olímpico Yves-du-Manoir, Los Leones no lograron mantener la ventaja y escapó el triunfo en los últimos segundos frente a Bélgica, que mantuvo su invicto. El encuentro terminó con un empate 3 a 3, gracias a los goles de Maico Casella Schuth, Tomás Domene y Matías Rey para Argentina, mientras que los tantos de los europeos fueron anotados por Nicolas de Kerpel, Alexander Hendrickx y Thibeau Stockbroekx. Con este resultado, el equipo argentino finalizó en la cuarta posición del Grupo B, y está a la espera de conocer a su rival en los cuartos de final.

El conjunto albiceleste comenzó la competencia de manera irregular, con una derrota por 1-0 contra Australia y un empate frente a India. Sin embargo, logró encaminar su camino a los cuartos de final con una victoria por 2-0 contra Nueva Zelanda y un triunfo sufrido por 2-1 con Irlanda.

Por su parte, los europeos fueron los claros vencedores del Grupo B, iniciaron la competición con cuatro victorias en igual cantidad de partidos. Bélgica superó 2-0 a Irlanda, 2-1 a Nueva Zelanda, goleó 6-2 a Australia y se impuso 2-1 contra India.

Mañana, a partir de las 15 de Argentina, Los Leones se enfrentarán a Alemania por los cuartos de final del certamen olímpico. En caso de avanzar, las semifinales se disputarán el próximo martes 6 de agosto.

Ciclismo: Molina no pudo alcanzar las semifinales

El ciclista nacional Gonzalo Molina no pudo clasificar a las semifinales de BMX en los Juegos Olímpicos de París 2024 y quedó eliminado. Corrió cuatro carreras: tres en la etapa de clasificación y finalizó dos veces en el 7° lugar y una en el 5°; luego clasificó a la Last Chance Race, donde no pudo quedar entre los cuatro primeros que clasificaban a la siguiente fase.

Natación: se despidieron los nadadores argentinos

Agostina Hein fue la encargada de cerrar la actuación de los nadadores argentinos en los Juegos Olímpicos. Luego de su debut en los 400 metros libres, nadó su prueba favorita, los 800 metros libre. En esa oportunidad la oriunda de Zárate cronometró 8:37.43 y finalizó en el puesto 14° entre 16 nadadoras. Este resultado se suma a su actuación de los 400 metros libre, donde su marca fue 4:14.24 para quedar en 18° lugar.

Remo: gran performance nacional

Contra todo tipo de obstáculos para el remo nacional, Argentina puso dos botes (doble scull peso ligero) a competir en París 2024 y logró hacer historia.

El doble scull peso ligero masculino salió a disputar su regata. Pedro Dickson y Alejandro Colomino remaron en la Final B y culminaron 12° en la general con un tiempo de 6:31.86. Luego fue el turno de las chicas, Evelyn Silvestro y Sonia Baluzzo compitieron y también cerraron su torneo 12° en la general con un tiempo de 7:25.86.

Más resultados de participaciones de la delegación argentina

Alejandro Tosti está 13° en el ranking y Emiliano Grillo 35° (golf)

Argentina perdió 0-3 con Alemania y quedó eliminada (vóley)

Federico Gil concluyó 21º en la clasificación de skeet masculino (tiro)

Joaquín Gómez terminó 14º en lanzamiento de martillo

Argentina cayó 21-18 contra Francia (handball)