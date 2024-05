Jugadores de Hernández denunciaron desafiliación discriminatoria

Dirigentes, jugadores e integrantes de la comunidad deportiva del Centro de Fomento José Hernández cortaron la avenida 31 entre 511 y 512 a modo de reclamo por lo que entienden que fue una decisión arbitraria y persecutoria por parte del Concejo Federal de la AFA por desa­filiar al equipo de la Liga Costera de Fútbol.

Según explicó el presidente Pato Fernández, en una asamblea de socios se decidió que el club pudiese aceptar la inversión de fondos privados para fortalecer el fútbol del club en un futuro, pero no dejar de ser una sociedad civil sin fines de lucro.

“Nunca dijimos que íbamos a ser una Sociedad Anónima y por trascendidos decidieron desafiliarnos”, expresó el presidente del Centro de Fomento de Hernández.

Los jugadores de Primera y de las divisiones juveniles se manifestaron este martes sobre la avenida 31 y pidieron que se deponga la actitud.

“Entendieron que queríamos pasar a ser una sociedad anónima y solo por trascendidos decidieron desafiliarnos y dejarnos afuera de los campeonatos que veníamos jugando”, expresó.

Fernández, además, reconoció que Hernández presentó todos los trámites para anotarse y formar parte de la Liga Amateur Platense de Fútbol y el año que viene podría ser considerada esta propuesta.

“Lo que ocurre es que si los jugadores no pueden volver a jugar de acá al año que viene arrancarán el 2025 en desventaja al resto”, expresó.

Lo cierto es que el Centro Fomento José Hernández, que funciona en 31 entre 511 y 512, no dejará de ser una Asociación Civil y los jugadores denunciaron que por una equivocación o simplemente por interpretar que se querían “privatizar” los desafiliaron de la Liga Costera, en una clara señal de que en ninguna rama de afiliación a la AFA se permitirán clubes privados.

La cancha de la Liga Amateur

Si bien la situación de José Hernández ya fue tomada como un ejemplo y hasta incluso hay abogados analizando los pasos a seguir, la posibilidad de comenzar a jugar en los torneos de la Liga Amateur Platense el año que viene sigue vigente,

Para la temporada 2024, Hernández no fue afiliado a la liga de la ciudad ya que esta institución decidió no abrir nuevos cupos para ninguna institución, ya que el crecimiento fue tan grande en los últimos cinco años que en la actualidad tuvo que organizar tres campeonatos: primera A, primera B y Primera C.

Mientras tanto, los nenes seguirán jugando en los campeonatos que organiza Lisfi en el fútbol infantil.