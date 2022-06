“Jugar en Wimbledon es algo que soñé desde chiquito”

El tradicional torneo de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, se iniciará en la mañana de hoy con la presencia de siete jugadores argentinos y un interés focalizado en el eventual futuro duelo de Novak Djokovic ante Rafael Nadal y el regreso de Serena Williams. Además, el certamen también quedó inmerso en el debate por la prohibición de participar a tenistas rusos y bielorrusos (cabe recordar que la ATP y WTA decidieron que Wimbledon no sumará puntos para el ranking). A horas del debut, el platense Tomás Etcheverry dialogó mano a mano con El Clásico.

Etcheverry (79°) se medirá ante el francés Ugo Humbert (103°) no antes de las 7 (horario argentino). El encuentro se podrá ver por ESPN. Consultado por este multimedio sobre la preparación para Wimbledon y la importancia del certamen, el tenista platense explicó: “El equipo de trabajo está muy bien. Es un privilegio poder estar acá, es algo que soñé desde chiquito. El pasto es una superficie a la que nosotros no estamos acostumbrados y cuesta adaptarse. Pero hace dos semanas que no paro de entrenar y cada vez me siento mejor”.

“Humbert es un jugador peligroso, tiene más experiencia en césped y un rodaje lógico del circuito. Aunque no viene teniendo una gran temporada y me parece que eso siempre influye en la cabeza del jugador”, analizó el Retu.

Por último, el joven de 22 años dejó sus sensaciones finales a horas de saltar al verde césped: “En el pasto no hay tanta táctica, tenés que ir resolviendo lo que pida la jugada. Voy a dar el máximo y creo que tengo grandes chances de seguir adelante”.

El camino de los argentinos

En el court nº 6, mismo escenario donde jugará Etcheverry, Sebastián Báez (36º) chocará ante el japonés Taro Daniel (123°) en el cuarto y último encuentro programado. Por su parte, el rosarino Federico Coria (70°), que asume su segunda participación consecutiva, enfrentará al checo Jiri Vesely (66°) en el segundo partido de la cancha 9 y el azuleño Federico Delbonis (85°) jugará con el holandés Tim Van Rijthoven (105°), tercer turno court 11, en busca de su primera victoria en Wimbledon, donde fue eliminado en sus seis estrenos anteriores.

Para mañana quedará la participación de Francisco Cerúndolo ante Nadal, del rosarino Facundo Bagnis (110°) contra el austríaco Dennis Novak (155°) y de la máxima esperanza argentina, Diego Schwartzman. El Peque, 15º del ranking mundial y 12º preclasificado, hará su presentación ante el croata Borna Coric (203°) y buscará este año avanzar por primera vez a la segunda semana, logro infrecuente para los jugadores albicelestes.

Las perlitas del certamen

Djokovic y Rafa, los dos máximos favoritos, solo podrán cruzarse en la final, algo que nunca sucedió sobre el césped londinense pese al frondoso historial de 59 enfrentamientos. El cuadro femenino de la edición 2022 tendrá como gran atractivo el regreso de la estadounidense Serena Williams, de 40 años, exnúmero uno del mundo, que se alejó del circuito hace casi un año por una lesión.

La medida de prohibir a tenistas de determinadas nacionalidades, cuestionada por la mayoría de los protagonistas, supone una enorme pérdida en lo deportivo, al punto que impedirá la presencia del número 1 del ranking masculino, Daniil Medvedev. Tampoco podrán jugar, entre otros, Andrey Rublev, octavo de ese escalafón, ni la sexta jugadora de la clasificación WTA, la bielorrusa Aryna Sabalenka, semifinalista el año pasado.