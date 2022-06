Francesco Bagnaia se quedó con el GP de Assen

Ayer por la mañana hubo actividad en lo que respecta a las motos y en esta oportunidad, el italiano Francesco Bagnaia, con Ducati, logró un contundente triunfo en el Gran Premio de Países Bajos, siendo este el tercero de su cosecha en lo que va de la temporada, disputado en Assen por la undécima fecha del MotoGP. Por su parte, el podio lo completaron su compatriota Marco Bezzecchi y el español Maverick Viñales Ruiz.

Con un andar sin fisuras, Bagnaia dominó de punta a punta el GP holandés, ya que el turinés superó al cabo de las 26 vueltas al trazado de la Catedral (4.542 metros) a su compatriota Bezzecchi (Ducati) y Viñales, que actualmente compite para Aprilia. Así las cosas, la competencia de este fin de semana registró dos caídas y el abandono del campeón y líder de la general, el francés Fabio Quartararo (Yamaha), a 14 vueltas del final.

En la transmisión oficial, captaron su YZR-M1 en suelo sobre la misma curva del incidente con Espargaró. Al llegar a ese sector el galo ya entró perdiendo el control de su moto, que se movió y el piloto voló y cayó de forma fuerte en el asfalto. Fabio se bajó muy dolorido y caminó con molestias, mientras fue acompañado por los algunos auxiliares de pista. La situación no pasó mayores más allá de la amargura por la mala carrera.

Ante esta situación, el piloto de Yamaha comentó: “Ha sido un error estúpido porque no tenía ningún sentido arriesgar en ese momento de la carrera, pero es un error del que he aprendido. Pecco hizo una buena salida, también Aleix y yo intenté mantenerme pegado a ellos, por lo que frené muy tarde y muy duro. Me he precipitado y he atacado como si fuera la última curva de la última vuelta y al final he cometido un error de novato. No ha ido bien y al final me he caído dos veces en la misma curva, esta es una carrera para olvidar”.