La AFA ofreció organizar el Mundial Sub 20 en Argentina por los inconvenientes en Indonesia

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) le ofreció a la FIFA organizar el Mundial Sub 20 previsto para este año en Indonesia, dado que ese país mantiene una postura de no aceptar a Israel en la competencia, por defender la causa Palestina, y corre el riesgo de caerse como sede.

El certamen debe comenzar el 20 de mayo y se disputará hasta el 11 de junio. El viernes pasado se canceló el sorteo de la fase de grupos debido a que tanto Indonesia como Irak no querían compartir la misma zona que Israel, por lo que se tuvieron que cambiar los bombos.

No obstante, la decisión del país organizador sería "prohibir" la participación de la federación israelita por sus diferencias políticas. Al ser Indonesia un país mayormente musulmán, la participación de Israel, que mantiene un conflicto de años con Palestina por el territorio, estaría vetada por parte de los locales, pero la FIFA no quiere sacarlo del certamen por cuestiones políticas, ajenas a lo deportivo.

Argentina aprovechó esta duda en FIFA para ofrecerse como candidata en caso de la baja de Indonesia. Esto sería para poner al país como vidriera para lo que sería la postulación para el Mundial de mayores de 2030, junto a Chile, Uruguay y Paraguay.

La Selección Sub 20 dirigida por Javier Mascherano quedó eliminada en el Sudamericano que se disputó en Colombia en enero pasado y no pudo clasificarse a la Copa del Mundo. El país ya albergó un Mundial Sub 20 en el pasado: fue en 2001, bajo la dirección técnica de José Pekerman y con figuras de la talla de Andrés D´Alessandro, Javier Saviola, Leandro Romagnoli, Maximiliano Rodríguez y Leonardo Ponzio. Ese equipo se consagró campeón al derrotar por 3 a 0 a Ghana en la final.