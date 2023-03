Moto GP: Marc Márquez tuvo un serio accidente y podría perderse la carrera en Argentina

La jornada de ayer fue accidentada para Marc Márquez. Dicho esto, el piloto español de Honda tuvo otro tropiezo en el MotoGP y fue en el arranque de la temporada disputado ayer en Portimao, sede del Gran Premio de Portugal. El español, seis veces campeón mundial en la categoría reina, tuvo un exceso con dos toques y en el segundo ocasionó una aparatosa doble caída, suya, y del local Miguel Oliveira (Aprilia).

Ni bien los competidores cumplieron la segunda vuelta, al llegar a la tercera curva Márquez se pasó ya que no calentó lo suficiente la goma delantera dura que optó para la competencia, y tocó a su compatriota Jorge Martín (Ducati), pero luego no logró frenar su moto y se llevó puesto a la de Oliveira. Luego, el de Cervera salió volando y terminó en el piso al igual que el lusitano, que se quejó por fuertes dolores en una pierna.

Márquez se acercó a su colega que quedó en el piso y fue atendido por los auxiliares. Se disculpó con el portugués y luego volvió caminando hacia donde quedó su Honda y se lamentó con el típico gesto de “perdón”. De todos modos, los gestos contrariados en el box de la escudería oficial Honda lo dijeron todo.

¿Se ausentará en Termas de Río Hondo?

Tras la accidentada carrera, el doctor Charte dio el parte médico y dijo: “No parecía nada, pero en la radiografía se vio una posible fractura en el primer metacarpiano de la mano derecha. ¿La pierna? Nada”. Y por otro lado, en cuanto al piloto Oliveira, destacó: “Apto para Argentina, pruebas negativas, todo normal”.

Cabe resaltar, que en caso de que Márquez pueda correr el fin de semana próximo en Santiago del Estero, deberá cumplir una doble long lap en la carrera del domingo. A todo esto, el piloto del Repsol Honda no empieza bien un año en el que lo tiene muy complicado para lograr los resultados que se esperan de él, dada la superioridad que están mostrando las Ducati (en particular Pecco Bagnaia parece en otra liga) en este comienzo de curso. Y no solo el castigo deportivo, sino la (enésima) lesión padecida a la primera de cambio.