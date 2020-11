La agenda deportiva de hoy

¿No te pasó alguna vez que prendiste la televisión y te preguntaste, que hay para ver? Bueno, nosotros te traemos una recomendación espectacular para que solo te sientes y anotes los eventos que vas a tener durante el día:

FÓRMULA 1: 9:55. Se larga la final del Gran Premio de Imola en Italia aunque sólo se podrá ver por Fox Premium Action ¿Lo tenés? Perfecto.

SERIE A:

08:30 Udinese vs Milan, ESPN (destacado)

11:00 Spezia vs Juventus - ESPN

11:00 Torino vs Lazio - FOX SPORTS 2

14:00 Napoli vs Sassuolo - FOX SPORTS

14:00 Roma vs Fiorentina - ESPN

16:45 Sampdoria vs Genoa - FOX Sports

COPA LIGA PROFESIONAL

11:00 - Defensa y Justicia vs Colón - FOX SPORTS PREMIUM

14:00 - Unión vs Arsenal - TNT SPORTS

16:15 - Racing vs Atlético Tucumán - FOX SPORTS PREMIUM (destacado)

18:45 - Central Córdoba (SdE) vs Independiente - TNT SPORTS

PREMIER LEAGUE

09:00 - Aston Villa vs Southampton - ESPN 2

11:00 - Newcastle vs Everton - ESPN 2

13:30 - Manchester United vs Arsenal - ESPN 2 (destacado)

16:15 - Tottenham vs Brighton - ESPN 2

LIGA ESPAÑOLA

10:00 - Real Betis - Elche CF DIRECTV SPORTS (destacado)

12:00 - Celta Vigo - Real Sociedad - FOX SPORTS

14:30 - Granada - Levante DIRECTV - SPORTS

17:00 - Valencia - Getafe - ESPN

SUPER TC 2000

09:30 - Carrera -TYC SPORTS

ATP 500 VIENA

10:00 - Final (Andry Rublev vs Lorenzo Sonego) - ESPN +

Ahora solo tenés que sintonizar el canal y no estar haciendo zapping durante tanto tiempo. De nada...