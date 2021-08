La agenda platense del turf para burreros y entendidos, con la Polla de Potrillos como cotejo excluyente

Luego de una semana sin turf por reclamos que no tuvieron ninguna solución, el martes volvieron las carreras al Barrio Hipódromo con una muy buena recaudación que superó los 31 millones de pesos.

Hoy se repite el menú, que tiene como plato principal la disputa de la tradicional Polla de Potrillos (G3-1.600 mts.), reservada para ejemplares de la última generación en pista. Serán siete los potrillos dispuestos a llevarse los 394.000 pesos de recompensa al ganador. Del lote, el que mejor llega al compromiso es El Informado, que viene de ganar una competencia similar hace menos de un mes. Superó con holgura a Potro Escapado, que hoy le pide la revancha. Tercero en discordia se ubica Minero de Oro, que tras salir de perdedor quedó cuarto de los dos nombrados.

1° Carrera PREMIO: ALTISONANTE (1994) - DISTANCIA 1.000 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

7L 0L 5L 4L 1 LOGIN z 4 57 DELLI QUADRI MATIAS H.

Debuta 2 DON ZUBELDIA t 4 57 DIESTRA PEDRO E.

9S 3S 3 EL ENSAYO a 4 57 ROMAY ABEL I.-2

Debuta 4 KACHIN a 4 57 MARTINEZ ELIAS D.-3

0L 5 DULCE AMIGO z 4 57 ASCONIGA MARIA L.

3L 6L 7L 3L 6 IPA PRIZE z 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

0L 3S 3S 2L 7 AMIGUITO TRASTORNADO z 4 57 BANEGAS KEVIN

9L 5L 0L 6L 8 BIOGENESIS z 4 57 VILLAGRA RAUL E.

7L 6L 8L 9L 9 CAPITAN GUILLOTE z 4 57 RIVAROLA JUAN C.

0S 5S 7S 10 DANCING OPTIMIST z 4 57 ALDAY LUCIANO E.

2° Carrera PREMIO: CÓNDOR CAL (1995) - DISTANCIA 1.300 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

1L 9L 9S 3S 1 QUEEN ESPERANZA a 5 57 XX

8L 9L 0L 9L 2 FOG Y GOF a 5 57 YALET JORGE R.(H)-2

4P 7P 1P 6L 3 GILDA EVA z 5 57 RAMALLO LAUTARO N.-4

1L 4P 6P 0L 4 MECHA STAR z 5 57 ROMAY ABEL I.-2

5L 1S 6P 0L 5 FORTALEZA VIV z 5 57 GOMEZ DARIO R.

5L 3L 3L 2L 6 INDISTINTAMENTE a 5 57 GONZALEZ ROQUE L.

4L 1L 0L 0L 7 BLUE BABY CHUCK t 5 57 ORTEGA PAVON EDUARDO

2L 1L 5L 6L 8 VICTORIAN TENNESS z 5 57 ORTEGA TORRES EDUARDO G.-4

3L 1L 0L 8L 9 COOKIE STAR a 5 57 SOSA MIGUEL A.O.-3

2L 2L 8L 5P 10 TOLLANDER z 5 57 VELAZQUEZ CRISTIAN E.

0L 9L 0L 8L 11 DULCE CANTORA a 5 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-4

7S 4P 0L 0L 12 EXCHANGE SPARK z 5 57 GIULIANO CAMPI MILAGROS M-3

3° Carrera PREMIO: GOLEADA (1996) - DISTANCIA 1.200 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

3S 0S 9S 6L 1 SELVAGEN a 4 57 VILLARRETA NICOLAS A.-3

Debuta 2 JIGANTER z 4 57 DELLI QUADRI MATIAS H.

7L 5P 2L 3L 3 LOOK AT ME zc 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

0L 4 OREJANO z 4 57 MARTINEZ ELIAS D.-3

0L 0L 0L 0L 5 LEGOLAND z 4 57 BANEGAS KEVIN

0L 6L 0S 8L 6 MONEY TRAMP z 4 57 SOSA MIGUEL A.O.-3

9L 0L 0L 0L 7 AMIGUITO TRAVIESO a 4 57 DIESTRA PEDRO E.

3L 2L 2L 2L 8 AUDUBON a 4 57 HAHN GONZALO

0L 9 VIEJO BARREIRO a 4 57 ORTEGA TORRES EDUARDO G.-4

Debuta 10 ES ACADEMICO z 4 57 PEREYRA WILLIAM

0L 7L 0L 3L 11 ICY COMPINCHE z 4 57 ROMAY ABEL I.-2

5° Carrera PREMIO: TIFOSI (1998) - DISTANCIA 1.400 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

1P 1P 2S 4L 1 ORIENTAL BEAUTY z 6 57 ESPINOZA JOSE DEL J.-4

0L 3S 9P 5S 2 ISLAND GOLD a 7 57 ASERITO RODRIGUEZ M.

3S 5P 7P 2L 3 KATE BUSH z 6 57 CABRERA ANIBAL J.

8L 1L 0L 0L 4 MAR Y PESCA a 7 57 GOMEZ DIEGO A.

9S 1L 6L 4L 5 JOY KIMONA z 6 57 PEREYRA WILLIAM

1L 2L 3L 2L 6 LIBRE DEUDA z 6 54 ORTEGA TORRES EDUARDO G.-4

1L 1L 3L 8L 7 CAYLA STAR z 7 57 MENENDEZ FRANCO D.

0L 5S 6S 5L 8 TECTONICA z 7 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-4

3T 1L 3L 0L 9 CHUCK BUCKY z 6 57 ORTEGA PAVON EDUARDO

8S 4P 8P 1L 10 STILL BEBU a 6 57 LOPEZ ALEXIS O.

4P 3S 6P 0L 11 DOÑA CAPANGA z 6 57 BANEGAS KEVIN

6P 0L 7L 0S 12 WALNUT LEAVE t 6 57 ENRIQUE BRIAN R.

5L 5L 0L 0S 13 FOREXCELLENT a 7 57 CORREA FRANCO J.-2

6° Carrera PREMIO: EMMANUEL (2012) - DISTANCIA 1.000 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

3L 8L 4P 3P 1 MOÑITO t 4 57 BANEGAS KEVIN

8L 5L 3L 5L 2 SIRO HALO z 4 57 PAREDES LUCIANO A.-3

1L 7P 3 UN DIVINO a 4 57 BLANCO RODRIGO G.

1L 4 RAPADITO a 4 57 CABRERA ANIBAL J.

7L 5L 4L 0L 5 THE BEONERY a 4 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-4

8L 0L 1L 6 ADMIRADO SONG z 4 57 ASCONIGA MARIA L.

0L 6L 1L 9L 7 ALARICO DUX zn 4 57 GONZALEZ JOSE N.

9P 8P 1S 0S 8 ALPARAMIS t 4 57 ENRIQUE BRIAN R.

6S 5P 7P 2L 9 BUITRE DE BARRO a 4 57 RIVAROLA JUAN C.

7° Carrera PREMIO: MYSTERY TRAIN (2013) - DISTANCIA 1.100 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

0L 3L 1L 0S 1 SILBAR BAJITO a 5 57 PEREYRA WILLIAM

7L 6P 7L 3L 2 HESIODO a 5 57 RAMALLO LAUTARO N.-4

5L 1L 0L 0L 3 MARCO LETAL z 5 57 XX

0L 2L 4L 1L 4 NOT ALONE z 5 57 YALET JORGE R.(H)-2

2L 1L 4L 5 INAUDITO DUBAI z 5 57 RIVAROLA JUAN C.

0L 0L 0L 4L 6 MARSHALL ISLAND a 5 57 SANDOVAL CARLOS S.

3P 5L 2L 0P 7 AGASTHENES z 5 57 DELLI QUADRI MATIAS H.

9L 7L 1L 0L 8 ALOITADOR z 5 57 CABRERA ANIBAL J.

4P 4P 0P 6L 9 STAPLES z 5 57 DIESTRA PEDRO E.

1L 3L 7L 7L 10 EL INCOHERO a 5 57 LOPEZ ALEXIS O.

1L 2L 4L 8L 11 GALATEO z 5 57 CHAVES URBANO J.-4

8° Carrera PREMIO: RÍO VETTEL (2014) - DISTANCIA 1.100 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

0L 6L 4L 4L 1 POSITIVA AMBICION a 6 57 MENENDEZ FRANCO D.

6L 1L 7L 5L 2 DONA IVONE zd 6 57 CHAVES URBANO J.-4

9P 9L 0L 3L 3 LEDECKY t 6 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-4

4L 5L 6L 3L 4 PATA SOY z 7 57 BANEGAS KEVIN

5T 3T 0L 0L 5 LA TRITURBO z 7 57 VALDEZ AGUSTINA B.-4

0L 0L 0L 7L 6 MI TRINCHERA z 6 57 BENITEZ VERA JORGE R.-3

1P 0L 0L 9P 7 ALABAMA SONG a 6 57 SOSA MIGUEL A.O.-3

1P 7S 7L 5L 8 SITNA z 6 57 VILLARRETA NICOLAS A.-3

0L 6L 4L 8L 9 ANTIGONA MORA zc 6 57 XX

0L 3L 0L 5L 10 ZAHIRA a 6 57 ROMAY ABEL I.-2

0L 0L 0L 3L 11 SILVIA RAQUEL a 6 57 RAMALLO LAUTARO N.-4

3L 9L 3L 1L 12 CAN CLOTA z 6 57 ORTEGA TORRES EDUARDO G.-4

1P 8S 3P 0P 13 VALOR GUARANI z 6 57 ASERITO RODRIGUEZ M.

1L 0L 0L 4L 14 CANDY SPECIAL a 6 57 GONZALEZ ROQUE L.

9° Carrera PREMIO: HARAS FIRMAMENTO, “CRIADOR ROCHA DE PLATA (2015-2018- 2019)” - DISTANCIA 1.100 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

6L 0S 0L 7L 1 SING IN CAMP z 5 57 SOTELO CAMACHO PABLO

9L 5T 4T 0P 2 FUERTE CICLON a 5 57 VALDEZ AGUSTINA B.-4

0L 0L 7L 4L 3 MONTALCINO z 6 55 GOMEZ DIEGO A.

0L 2L 1L 5L 4 SADULAYEV z 5 57 VALLE MARTIN J.

8L 5L 3L 0L 5 GREAT PASMENCE z 5 57 RIVAROLA JUAN C.

0L 0L 0L 1L 6 RITMO Y VIENTO z 5 57 DELLI QUADRI MATIAS H.

0L 1L 7L 2L 7 ALLENS CASH z 5 57 AGUIRRE WALTER A.

0L 7L 0L 8L 8 CHE CABURE a 5 57 GONZALEZ ROQUE L.

0L 0L 0L 0L 9 SOL CORITIBO z 5 57 YALET JORGE R.(H)-2

2L 1L 9L 6T 10 CHUCK CHUCKY z 5 57 ROMAY ABEL I.-2

9P 1L 8P 6L 11 DOM PETO z 5 57 ORTEGA TORRES EDUARDO G.-4

10° Carrera PREMIO: MUÑECA SOÑADA (2015) - DISTANCIA 1.400 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

Debuta 1 INDIA GATA z 4 57 XX

7L 9L 5L 6L 2 COMPACTA VEGA at 4 57 XX

Debuta 3 VIRTUAL RYE z 4 57 AGUIRRE WALTER A.

Debuta 4 EMMA BABY a 4 57 YALET JORGE R.(H)-2

0L 5L 0L 5L 5 GRAN CAUSE z 4 57 SANDOVAL CARLOS S.

0L 0L 7L 6L 6 DUBLANK z 4 57 ENRIQUE BRIAN R.

7L 3L 2L 2L 7 EXPRESSIVE TILLY z 4 57 MARINHAS ANDREA S.

Debuta 8 ACUARELA SCAT z 4 57 ORTEGA PAVON EDUARDO

7L 0L 0L 9 LA JAMANCIA z 4 57 LOPEZ MARIANO J.

7L 8P 4L 5L 9a YOU DRIVE ME CRAZY z 4 57 CHAVES URBANO J.-4

0L 10 BABORA BEST a 4 57 GIULIANO CAMPI MILAGROS M-3

0L 0L 9L 0L 10a SOLAR ENERGY z 4 57 VILLAGRA RAUL E.

0S 0L 9L 7S 11 OLEANNA z 4 57 GARCIA LUCAS N.-3

8L 5L 4L 5S 12 KE RAGAZZA z 4 57 CASAL ROGELIO O.-3

0L 9L 8L 9L 13 VERSERA DE LUJO zc 4 57 SAN MARTIN SERGIO A.

0L 0L 0L 7L 14 BELLA AMANECIDA zc 4 57 GONZALEZ JOSE N.

0L 8L 5L 0L 14a LUNA CAYETANA a 4 57 MENENDEZ FRANCO D.

5S 0L 5L 4L 15 LISSANA a 4 57 VILLARRETA NICOLAS A.-3

0L 0L 7L 16 CIMA BRIJILDA t 4 57 CORONEL ESPINOLA A.M-3

5L 0L 0L 0L 16a LINDA CASUALIDAD a 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

11° Carrera CLÁSICO POLLA DE POTRILLOS, COPA "ROCHA DE PLATA 30° ANIVERSARIO” (G3) - DISTANCIA 1.600 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

6S 0L 7P 2L 1 POTRO ESCAPADO a 3 56 VELAZQUEZ CRISTIAN E.

4P 1S 3L 3L 2 QUE SUERTUDO a 3 56 VILLAGRA JUAN C.

3L 5L 4S 3S 3 TELUS AFFAIR a 3 56 PEREYRA WILLIAM

0L 1P 4 PURO PANTA z 3 56 MARTINEZ ELIAS D.

4S 6L 1L 5L 5 RETRACTO a 3 56 ORTIZ NICOLAS A.

0L 1L 1L 7L 6 ACROSS THE GULCH z 3 56 LOPEZ ALEXIS O.

4P 0L 2L 1L 7 EL INFORMADO z 3 56 ORTEGA PAVON EDUARDO

1L 4L 1L 8 HIT TIFON z 3 56 CABRERA ANIBAL J.

3P 1L 4L 9 MINERO DE ORO z 3 56 AGUIRRE WALTER A.

12° Carrera PREMIO: TATO KEY (2017) - DISTANCIA 1.000 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

8S 6L 3L 1 SUPER VIN z 3 56 CABRERA ANIBAL J.

8L 2 LA ECOLOGA a 3 56 ROMAY ABEL I.-2

Debuta 3 LULY CHAMP z 3 56 DELLI QUADRI MATIAS H.

Debuta 4 SALICE a 3 56 ENRIQUE BRIAN R.

Debuta 5 LEXICA z 3 56 GARCIA GERONIMO J.

3P 3S 4S 5P 6 MAGA DEL VIENTO z 3 56 VALLE MARTIN J.

3L 3L 2L 3P 7 ABRASADORA a 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

5L 8 VAMPIRINA z 3 56 BLANCO RODRIGO G.

Debuta 9 ANGIOLA MAJA z 3 56 XX

4P 3P 10 TOO TA z 3 56 AGUIRRE FACUNDO S.

4L 11 BIUTY RIMOUT z 3 56 ORTEGA PAVON EDUARDO

5L 7L 0L 2L 12 VISA HOME a 3 56 ORTEGA TORRES EDUARDO G.-4

0L 4L 0L 6L 13 KITTY ICON z 3 56 LOPEZ ALEXIS O.

13° Carrera PREMIO: THIS WAY (2018) - DISTANCIA 1.000 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

0L 1L 1 SHANIA a 4 57 HAHN GONZALO

2L 0L 1L 7L 2 ESCAPATE z 4 57 PEREYRA WILLIAM

6L 1L 0L 7L 3 MEM'S CUDDLY z 4 57 ORTEGA TORRES EDUARDO G.-4

3L 6L 1L 5L 4 SALA ROCK z 4 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-4

5P 4P 1L 3L 5 LA CASHIER z 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

5L 8L 1L 6L 6 PERFECTA LEY zc 4 57 RIVAROLA JUAN C.

0L 7L 8P 6L 7 ALAJUELITA z 4 57 DELLI QUADRI MATIAS H.

7S 7S 6P 2L 8 SWEET GOLDEN z 4 57 MONTOYA CRISTIAN A.

0L 2L 6L 4L 9 CURIOSA SOCIEDAD z 4 57 DIESTRA JUAN C.

2L 1L 0L 3L 10 SHE'S MATILDA z 4 57 SOSA MIGUEL A.O.-3

6L 0L 1L 5L 11 DOÑA SURFISTA z 4 57 DIESTRA PEDRO E.

4L 7L 0L 4L 12 ZENSATIONAL DREAM z 4 57 SINIANI EMILIANO F.

6T 2S 1L 13 ELISA LETAL z 4 57 XX

14° Carrera PREMIO: CHIC NISTEL (2019) - DISTANCIA 1.500 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

0L 3L 2T 4L 1 FESTIVAL IN RIO z 5 57 ROMAY ABEL I.-2

Debuta 2 CREEK z 5 57 XX

9S 7L 2L 5S 3 SHY ENZO z 5 57 ARIAS OCTAVIO F.

0L 0L 9L 8L 4 ESPANTAHERO a 5 57 FERNANDEZ JOSE L.

7L 9L 8L 0L 5 FAINT BEACH z 5 57 YALET JORGE R.(H)-2

0L 0P 5a SOY ANDRES a 5 57 GIORGIS ABEL L. J.

5S 5S 3L 8L 6 DEXTER JOY zc 5 57 VALLE MARTIN J.

Debuta 7 FACON GRANDE at 5 57 HAHN GONZALO

7L 0L 8 ASTRO DIVINO zd 5 57 SOSA MIGUEL A.O.-3

9S 0L 0S 6L 8a NO ME REPROCHES z 5 57 FERREIRA PEREZ E. A.-4

8S 3S 2S 9S 9 GRIFFE AZARRO zc 5 57 ORTEGA TORRES EDUARDO G.-4

6P 4P 0P 7L 10 BAMBA CITY z 5 57 CABRERA ANIBAL J.

0L 6P 6P 7P 10a IZZO z 5 57 LOPEZ ALEXIS O.

4L 5L 6L 6L 11 PLEBEYO HERO z 6 55 GAUNA DARIO E.

5L 5L 3L 5L 12 FORCHETTO NAK z 6 55 CHAVES URBANO J.-4

Debuta 13 SEÑOR TENNESSEE z 5 57 XX

0L 0L 0L 0L 14 CAMPANO ZAM z 5 57 MENENDEZ FRANCO D.

0S 0L 6L 8L 14a TRUE GIFT t 5 57 FERNANDEZ LUIS M.-2

0L 6L 9L 0L 15 MACHIÑIO a 5 57 PILIERO SERGIO A.

0S 5L 5L 2L 16 COCOTERO t 5 57 ASERITO RODRIGUEZ M.

CANDIDATOS DE HOY

1) AMIGUITO TRASTORNADO (7) LOGIN (1) EL ENSAYO (3)

2) INDISTINTAMENTE (6) QUEEN ESPERANZA (1) TOLLANDER (10)

3) FACU B (6) HIT CAMBRIOL (1) BUEN BELGA (4)

4) AUDUBON (8) LOOK AT ME (3) JIGANTER (2)

5) ORIENTAL BEAUTY (1) KATE BUSH (3) CHUCK BERRY (9) LIBRE DEUDA (6)

6) UN DIVINO (3) MOÑITO (1) BUITRE DE BARRO 9)

7) GALATEO (11) STAPLES (9) AGASTHENES (7)

8) LEDECKY (3) SILVIA RAQUEL( 11) VALOR GUARANI (13) CANDY SPECIAL (14)

9) ALLENS CASH (7) SADULAYEV (4) SING IN CAMP (1)

10) VIRTUAL RYE (3) EXPRESSIVE TILLY (7) YOU DRIVE ME CRAZY (9A) LISSANA (15)

11) EL INFORMADO (7) POTRO ESCAPADO (1) MINERO DE ORO (9)

12) SUPER VIN (1) BIUTY RIMOUT (11) ABRASADORA (7)

13) ZENSATIONAL DREAM (12) SWEET GOLDEN (8) LA CASHIER (5) SALA ROCK (4)

14) COCOTERO (16) FESTIVAL IN RIO (1) GRIFFE AZARRO (9) FORCHETTO NAK (12)