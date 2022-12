La continuidad de Pipo pende de un hilo

Un bombazo sacudió a la mitad de la ciudad de La Plata en el día de ayer, cuando luego de la reunión del martes entre Mariano Cowen y Néstor Gorosito, las dos partes no se mostraron nada conformes con lo hablado y cada vez más alejados de llegar a un acuerdo. El motivo del encuentro fue para charlar respecto a la situación actual del plantel, del mercado de pases y posibles salidas o continuidades, pero también la Comisión Directiva quería hacer énfasis en la cuestión económica y el salario del entrenador.

Esto se debe a que el contrato firmado por Gorosito con la anterior CD lo posiciona como uno de los mejores pagos del fútbol argentino, y los nuevos dirigentes se encuentran haciendo ajustes en diferentes áreas para intentar encarrilar las arcas Triperas que están prendidas fuego y marcan un déficit de 100 millones de pesos por mes. Debido a esto, la primera intención de Cowen y Arrién fue charlar con Pipo para hacer una baja del sueldo, pero esto no gustó nada.

Luego de dicho cónclave el martes en el Hipódromo, la intensión era reunirse nuevamente ayer, pero finalmente se postergó para hoy, donde el Lobo continuará con la misma postura y hasta se le ofrecerá pagarle una cierta cantidad de meses (entre tres y cuatro) en un solo pago para llegar a una rescisión del vínculo. Con este panorama, todo pende de un hilo y el DT albiazul parece tener un pie afuera de la institución, aunque todavía no hay una resolución final.

En medio de inhibiciones, muchas salidas y pocas posibilidades de incorporar o que continúen jugadores del actual plantel, desde calle 4 creen que con estos números la continuidad de Gorosito es inviable, pero la palabra final la tendrá el entrenador aunque todo parece indicar que las dos partes van a buscar llegar a un acuerdo que igualmente le será de mucho dinero al Basurero.

Mientras se define toda esta cuestión, por el momento parece que si se da la salida de Gorosito, el sucesor sería Sebastián Romero. A pesar de esto, Chirola cuando asumió en Reserva siempre fue claro con la idea de no interrumpir su proceso como formador para actuar de bombero, pero con este panorama el ídolo albiazul no tendría otra opción que hacerlo, ya que en la Comisión Directiva no piensan en otro nombre.