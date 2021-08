La dupla resiste: "Somos el equipo más perjudicado"

Tras el empate de Gimnasia ante Huracán, la dupla Messera-Martini habló en conferencia y destacaron su enojo por el gol anulado a Domínguez y por la seguidilla de encuentros: "No hay que olvidarse que jugamos hace 72 horas. Fuimos el equipo mas perjudicado en esta seguidilla, pero a pesar de eso, el equipo intentó jugar y tuvimos un gol mal anulado".

Además aseguraron que seguirán en el cargo y que "se nos viene una semana larga para preparar el partido". Por otro lado destacaron que el Pulga Rodríguez no fue titular ya que "nos dijo que no estaba para jugar de arranque. Venía con una molestia que no lo deja estar al 100 %. Hoy no estuvo por una cuestión física".

Por otro lado volvieron a hacer énfasis en el tanto anulado, que privó a Gimnasia de marcar el primero: "Un error arbitral nos quita la chance de ganar, porque hace varios partidos que hay errores en contra nuestro. Son jugadas claves. Esperemos que se termine".