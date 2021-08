La esposa de Armani se enojó por los dichos de Fillol

Siguen las repercusiones de la dura eliminación de River ante Boca por Copa Argentina. Uno de los apuntados fue el arquero Franco Armani, por su rendimiento en los penales y también por elegir atajar primero en la tanda. Uno de los más críticos fue el campeón del mundo, Ubaldo Fillol.

El ex arquero, cuando fue consultado por el rendimiento de Armani en el superclásico, le tiró un dardo: "Por algo Dibu Martínez es el titular de la Selección", destacó. Por ser del ambiente futbolístico, las declaraciones no cayeron bien en el entorno del arquero de River.

Fue la propia esposa de Franco Armani, Daniela Rondón, que le contestó con dureza: "Señor P.F cuando vaya a hablar de alguien también aproveche y hable de todas las cosas buenas que hace. Ups, verdad que la única forma de que hablen de usted es hablando mal de otros, porque no es la primera vez que salís a hablar. Con cuanta facilidad se dan cuenta de la paja en el ojo ajeno, pero no de la viga que está en el tuyo".

¿De dónde viene el enojo de Fillol con Armani? Tiempo atrás, el Pato contó que se decepcionó con el arquero de River, luego de que no le conteste un Whats App. "Le mandé un mensaje, lo leyó y no me contestó. Entonces a los 10 días le puse: 'Franco ¿Leíste el mensaje?'Lo leyó y no me contestó. Me dolió", señaló en su momento.