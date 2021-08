Tras quedar libre: ¿Dónde jugará Messi?

Bombazo, sorpresa y estupor: el jugador más codiciado del mundo, y probablemente de la historia, se quedó sin club por las políticas de fair play financiero de La Liga de España que le impidió renovar el contrato pese a haber llegado a un acuerdo con el club catalán.

Aún así, no faltan las especulaciones: es cierto que el Barcelona no cumplió en la promesa de reforzar la plantilla y el proyecto deportivo no entusiasma al astro argentino. La única razón por la que Messi parecía que podría quedarse es por el Kun Agüero, pero parece que el sueño de jugar juntos quedará trunco.

Sea como sea, lo cierto es que hoy por hoy Messi quedó libre y ahora se abre un abanico de posibilidades infinito ya que no hay equipo en la tierra que no quisiera tenerlo a bordo pero ¿quiénes pueden realmente seducir a Messi?

PSG

En Francia vieron la foto en Ibiza con los jugadores del conjunto parisino como un guiño. Lo cierto que la institución, además de haber intentado cerrar con la Pulga Messi en otras ocasiones, tiene lo más importante: el dinero.

Pero además ofrece un proyecto deportivo prometedor y tentador, y es que el Paris Saint-German siempre es candidato y protagonista, no solo de la League 1 sino de la Champions.

¿Podrá el PSG cerrar finalmente?

MLS- Inter de Miami

Messi en la MLS no es una idea descabellada, de hecho se decía que iba a jugar dos años en el Manchester City con la posibilidad de jugar otros cinco en algún club de la MLS.

Y si hablamos de la MLS, hablamos más específicamente de David Beckham y del Inter de Miami.

Es cierto que la MLS, a priori, no es una liga que parezca competitiva pero tratándose de Messi ¿por qué no?. Además en la última novela Messi-Barcelona, el mismísimo David Beckham movió sus fichas e hizo el llamado pero sin éxito.

La Premiere League- Manchester City

¡Y como no! la liga más competitiva del mundo siempre es un buen lugar para desembarcar y demostrar categoría. Además allí se encuentra un viejo conocido de Messi, Pep Guardiola.

Se dice que en la charla que tuvieron cuando Messi parecía que se iba del Barcelona definitivamente, el astro argentino le habría dicho "solo puedo salir campeón si es contigo".

Se sabe que Guardiola dirigió al argentino y logró sacar una faceta brillante. ¿Volverán a juntarse?.

La vuelta a casa: Futbol Argentino

El gran sueño pendiente: ver a Messi jugar el campeonato argentino, disputar la Copa Libertadores y verlo salir campeón con el club que lo vio nacer.

Es cierto que esta es una de las posibilidades menos concretas pero ¿quién sabe? el mejor jugador del mundo tiene la libertad de hacer lo que quiera.

No es de extrañar que los directivos de Newells intenten seducir a Messi apelando a su corazón ¿Será suficiente?

Quedarse en el Barcelona

Esta situación es extremadamente difícil porque el problema excede al Barcelona y a Messi. La única forma sería que La Liga de marcha atrás y modifique su estatuto. ¿Podrá darse esa situación? difícil, pero no imposible. Pero por otro lado, La Liga tendría muchísimo para perder.

Si bien las posibilidades son infinitas, realistas son pocas. No hay equipo en el mundo que no muestre interés por Messi pero solo uno logrará quedarse con él ¿quién será?