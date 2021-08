Lucio Cinti: “Todavía no caigo de lo que vivimos en Tokio, fue todo una gran locura”

Ya pasaron algunos días del inolvidable partido ante Gran Bretaña, pero las emociones siguen a flor de piel. La medalla de bronce conseguida por Los Pumas Seven no solamente significó la primera presea para la delegación argentina en los Juegos Olímpicos, sino también la consagración para muchos de los juveniles que conformaban el equipo. Entre ellos, se destacó el platense Lucio Cinti, una pieza clave para el entrenador Santiago Gómez Cora. A horas de haber regresado al país, el jugador de La Plata Rugby Club atendió a El Clásico y expresó su alegría por lo logrado en Tokio.

“Fue todo una gran locura. Las sensaciones son muchas, uno no sabe por dónde empezar para agradecer. Recibir el cariño de tanta gente desde Argentina y el apoyo de los demás atletas en la Villa Olímpica fue algo hermoso”, comentó Cinti.

Lucho, nacido el 23 de febrero del año 2000, se formó en LPRC y si bien hace unos años forma parte del seleccionado de seven, tuvo su gran salto en la carrera al formar parte del plantel mayor de Los Pumas en el histórico triunfo ante los All Blacks. Consultado sobre la consagración, el joven de la ciudad afirmó: “Todavía no caigo y de hecho charlando con los chicos me parece que ellos tampoco. Hablando con atletas de otros deportes, ya que te reconozcan y valoren el logro es algo inexplicable. Me sentí raro porque nunca viví algo así (risas)”.

Por último, Cinti hizo un balance sobre el rendimiento del equipo en el torneo: “Tuvimos altibajos pero siempre que bajamos, subimos con todo. Después de partidos duros, nos hicimos más fuertes. En esos momentos quedó demostrado lo unido que está el grupo”.

Como si fuera poco, tras la alegría de la medalla en Tokio, el joven de LPRC recibió la noticia de que integrará la lista de 47 jugadores que Mario Ledesma, entrenador de Los Pumas, definió para afrontar el Rugby Championship, en el que se enfrentará con Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica.

Los Pumas jugarán los dos partidos frente a los All Blacks en Australia para limitar los viajes y no romper la burbuja contra la pandemia de coronavirus, según indicó la Sanzaar, organismo que planifica el certamen.

Cabe recordar que Nueva Zelanda iba a jugar los test contra Argentina en Auckland y en Wellington el 11 y el 18 de septiembre, pero ambos cotejos se mudarán, aunque aún no se conocen las sedes.