Escándalo en la vuelta del público a los estadios en Colombia

Lo que debía ser una verdadera fiesta se tiñó de una vergonzosa jornada cuando las hinchadas de Independiente de Santa Fe y Atlético Nacional se enfrentaron en la tercera fecha del torneo local.

El incidente empezó cuando hinchas de Nacional ingresaron a la Tribuna familiar donde atacaron a los simpatizantes locales. Al ver esto, la barra brava de Santa Fe se metió y comenzaron los incidentes.

"Lo que pasó no puede suceder en un estadio. Hinchas que abordan una tribuna familiar son unos inadaptados. No deberían venir al fútbol. Mientras sea presidente de Santa Fe, voy a consultarlo, trataré de que no regresen al estadio", comentó Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe.