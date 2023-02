La Europa League tuvo acción con varios argentinos como protagonistas

Con una polémica en el final y Ángel Di María y Leandro Paredes en el 11 titular, Juventus y Nantes empataron 1-1 en la ida de los 16avos de final de la UEFA Europa League en Turín. En el segundo tiempo ambos argentinos salieron reemplazados e ingresó el marplatense Matías Soulé. Leandro Paredes y Ángel Di María, figura del partido, salieron reemplazados en el segundo tiempo por Manuel Locatelli y el argentino Matías Soulé, respectivamente. La revancha será en Francia el próximo jueves 23 de febrero.

Por otro lado, el Sevilla dio un paso enorme hacia los octavos de final de la Europa League al derrotar como local por 3-0 al PSV y Lucas Ocampos fue clave con su gol en el equipo conducido por Jorge Sampaoli. Además, Marcos Acuña fue titular y lo reemplazó Gonzalo Montiel a los 24 del complemento, momento en el que también ingresó Erik Lamela.

La gran sorpresa de la jornada se dio en el partido en donde la Roma de Paulo Dybala visitaba Austria para enfrentar al Red Bull Salzburgo, pero se llevó una sorpresa: el ex-Boca, Nicolás Capaldo, fue el autor del único tanto del equipo local, quien con esta victoria por la mínima encaminó la serie de 16avos.

Por último, el Barcelona igualó 2-2 ante el Manchester United en un verdadero partido. Lisandro Martínez no estuvo presente en los Red Devils, aunque sí se dio el ingreso de Alejandro Garnacho en el complemento del encuentro.

Jorge Messi, contundente sobre el futuro del Diez

El papá del capitán de la Selección Argentina llegó a la ciudad condal por la noche de este lunes y en el aeropuerto catalán evitó responder a las preguntas de los periodistas que lo esperaron para consultarle sobre el futuro de su hijo.

Más allá de la expectativa que se generó en torno a su arribo, Jorge Messi no tenía intenciones de reunirse con Joan Laporta ­(presidente de la institución) ni ningún directivo del Barcelona para discutir un posible regreso de la Pulga al Blaugrana.

Sin embargo, las cámaras del medio catalán Sport lo tomaron por sorpresa cuando ingresaba nuevamente al aeropuerto para tomar su avión de regreso a la capital francesa y allí sí dejó bien en claro como está la relación entre Leo Messi y el

Culé: “No creo que Messi vuelva al Barcelona. Las condiciones no se cumplen. No hemos hablado con Laporta y no hay oferta”, esgrimió con contundencia.