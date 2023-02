Boselli y Estudiantes, en contra de los rituales de iniciación

Cuando un juvenil realiza su primera pretemporada con un plantel profesional, sus nuevos compañeros suelen darle la bienvenida con el dichoso bautismo, una tradición en el fútbol. ¿En qué consiste? Cortes de pelo o hacerlos correr, entre otras cuestiones. En ese contexto, Mauro Boselli se pronunció en contra de estas prácticas y expuso su postura al respecto.

El experimentado delantero de Estudiantes tocó varios temas, entre ellos el de los rituales de iniciación. Boselli reveló que este tipo de situaciones no son de su agrado y que en La Plata no serán realizadas mientras él esté: “No queremos hacer sentir mal a un chico que está haciendo su primera pretemporada y le gusta tener el pelo largo. Hace poquito charlamos con Mariano (Andújar), no tiene sentido ridiculizarlos. Mientras estemos nosotros, no se va a dar”.