La final del Mundial será el domingo a las 12

Comienza la cuenta regresiva para la gran final del Mundial de Catar 2022, que tendrá a la Selección Argentina enfrentándose al defensor del título, Francia. Los dirigidos por Lionel Scaloni vencieron por 3-0 a Croacia y jugarán el último partido de la Copa del Mundo el próximo domingo ante Francia, que jugó la otra semifinal y logró superar por 2-0 a Marruecos.

La definición tendrá lugar en el Estadio Lusail, donde Argentina ya disputó partidos, y será en el horario de las 12 de nuestro país. El partido se podrá ver por TyC Sports, TV Pública y DirecTV. También se verá online a través de Personal Flow, DirecTV Go y Telecentro Play.

Luego del triunfo ante la selección croata en Lusail, el equipo de Lionel Messi volverá a este escenario por sexta ocasión después de la caída inicial ante Arabia Saudita en el debut mundialista, la victoria ante México en fase de grupos y los sendos triunfos ante Australia junto a Países Bajos en octavos y cuartos de final, respectivamente. El único duelo argentino fuera de este estadio sucedió ante Polonia en el Estadio 974.

Tanto Argentina como Francia van por su tercera estrella. La Selección buscará cortar la racha de 36 años sin levantar la Copa del Mundo, mientras que Francia puede convertirse en el primero en consagrarse bicampeón de un Mundial después de 60 años ya que desde la doble corona de Brasil en 1958 y 1962 que nadie lo logra.

Para Argentina será la 6ª final en su historia en la Copa del Mundo. Además de los títulos en 1978 y 1986, perdió en 1930 (vs Uruguay) y en 1990 y en 2014 (vs Alemania). Francia dirá presente en el partido decisivo por 4ª vez. Fue campeón en 1998 y 2018 y se quedó con las manos vacías en 2006 (vs Italia).

Los posibles árbitros del partido

Todavía no hay un árbitro designado por la FIFA para el último partido del Mundial de Catar 2022, pero si existen nombres de posibles candidatos a impartir justicia.

Se trata de apenas 12 jueces, que fueron retenidos por la FIFA para continuar en el torneo: Anthony Taylor (Inglaterra), Daniele Orsato (Italia), Danny Makkelie (Países Bajos), Szymon Marciniak (Polonia), Abdulrahman Al-Jassim (Qatar), Muhammad Abdulla Hassan Muhammad (Emiratos Árabes Unidos), Mustapha Ghorbal (Argelia), César Ramos (México), Ismail Elfath (Estados Unidos), Raphael Claus (Brasil), Wilton Sampaio (Brasil) y Jesús Valenezuela (Venezuela). Muchos de ellos, podrían bajarse como por ejemplo Orsato y Ramos dirigieron las semifinales y parece poco probable que vayan a ser elegidos para dos partidos consecutivos de una misma selección. Muhammad y Valenzuela se sumarían a las bajas, ya que también trabajaron en las semifinales como cuarto árbitro.

Arrasa la reventa de entradas en Catar

Nadie quiere quedarse afuera de la final del Mundial. Las aerolíneas agotaron casi la totalidad de los pasajes a Catar para el último gran partido. Los hospedajes también se encuentran al límite y hay furor por la reventa de entradas que los hinchas tratan de conseguir para alentar a la Selección Argentina.

Los precios de la reventa llegan a rondar más de USD 4.000 en el mercado paralelo. Mientras que los precios de la reventa oficial de la FIFA rondan los USD 1.600 en Primera Categoría, es decir los mejores lugares del Lusail Stadium. Las más difíciles de conseguir son las más baratas de USD 600.