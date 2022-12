¿Se asoma la primera salida del Lobo?

La situación económica de Gimnasia no es la mejor y en medio de diferentes protestas que hay en todos los ámbitos por el atraso del pago de salarios, el plantel profesional albiazul todavía no comenzó los entrenamientos, pero ya podría tener una baja muy sensible. Esto se debe a que la continuidad de diferentes jugadores está muy complicada por el presente de las arcas Triperas y en ese grupo de futbolistas se encuentra Rodrigo Rey.

El arquero y actual referente dentro del plantel llegó al Lobo en enero del 2021. En estos dos años en el arco del Bosque fue una pieza clave y una de las máximas figuras, especialmente este año, donde fue fundamental para hacer la campaña que hizo el conjunto de Néstor Gorosito. El Albiazul peleó el torneo hasta casi el final y luego consiguió la clasificación a la Copa Sudamericana.

A pesar de esto, al estar inhibido, el Tripero no puede comprar, vender ni renovar contratos y mientras espera levantar estas inhibiciones, Rey decidió escuchar otras ofertas e Independiente fue uno de los que se adelantó. El Rojo lo viene buscando desde hace tiempo al ex Godoy Cruz y mismo semanas atrás este multimedio adelantó que le habían hecho una propuesta económica y en los últimos días avanzaron desde Avellaneda.

Con una oferta de dos años de contrato, el Rey de Copas ya sabía que había otros equipos del exterior sondeándolo y por eso quieren adelantar lo máximo posible esta negociación para también ganarle la pulseada a Gimnasia, si es que levanta las inhibiciones. Lo que llamó la atención en la actual CD es que Rey fue el encargado de negociar las deudas del plantel y el cual decidió llevar a cabo la postergación del inicio de la pretemporada, sumado a que siempre le manifestaron la intención de que siga en el arco Mens Sana.

Gimnasia llegó a un acuerdo con Utedyc

En la tarde de ayer Gimnasia y el gremio Utedyc, que nuclea a los empleados, llegaron a un acuerdo donde se estableció el normal funcionamiento de todas las sedes de la institución a partir de hoy.

Durante el cónclave, representantes de la Comisión Directiva confirmaron a los delegados y delegadas del gremio que el salario se terminará de abonar totalmente el 20 de diciembre. Además, la semana que viene se realizará una nueva reunión, entre ambas partes, para pautar la liquidación del medio aguinaldo.