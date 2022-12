Dos platenses dejaron todo por el Mundial

Doha - Catar

Enviados especiales al Mundial

Un sentimiento, no traten de entenderlo. El fútbol está lleno de historias que reflejan la pasión de los hinchas para acompañar a su equipo en cada partido. En este caso, las historias se multiplican cuando se juega un Mundial, y más aún si es el último de Lionel Messi como jugador profesional.

Diario Hoy, desde el lugar de los hechos y con una amplia cobertura desde varios puntos de Doha, la capital anfitriona de la Copa del Mundo, se encontró con dos platenses que abandonaron todo para alentar a la Selección Argentina en el Mundial. Y vaya si valió la pena, con la clasificación histórica de la Scaloneta a la final de la Copa del Mundo.

La increíble historia de Matías Basterrechea y Florencia Maldonado, dos platenses que perdieron sus trabajos en Andorra para poder viajar a ver a la Albiceleste. Matías es jugador de fútbol profesional, vivía en La Plata, cerca de plaza Rocha, hizo inferiores en Estudiantes y ahora estaba jugando al fútbol en un club de Primera división de Andorra. Por otro lado, su señora, Florencia Maldonado, que vivía en la zona de San Carlos y que también abandonó su empleo estable para llegar a Doha.

“Yo estaba en un equipo de fútbol de Andorra que se llama Fútbol Club Penya D’ Andorra y juego en la Primera división. La vuelta me costó cara, porque me quedé sin trabajo en el club y me echaron”, dijo Matías, y agregó: “Cuando firmé con el equipo, les avisé que me venía a ver el Mundial y me dijeron que no había problema. En el partido con Polonia falté a entrenar para verlo, me llamaron y me dijeron que no contaban más conmigo. No sé qué haré con mi futuro, porque no puedo jugar en otro equipo por cuestiones burocráticas, debido al contrato. Pero bueno, seguramente empiece a buscar otro destino para seguir jugando al fútbol”.

Además y siguiendo con esta historia, su mujer Florencia expresó: “Lo banqué a muerte, compramos las entradas igual, pase lo que pase. Tenemos entradas condicionales hasta la final y ojalá todo siga igual. Yo de fútbol mucho no sé, pero lo único que me importa es que Argentina gane y vinimos a dar nuestro apoyo”. Además, ya con el pase consumado de la Scaloneta a la final de la Copa del Mundo, contaron:

“Teníamos entradas condicionales para semifinal y final, así que vamos a apoyar a la Selección hasta el último día”.