La historia del platense que participará en el Panamericano de Karate

Hay noticias que generan orgullo y nos invitan a inflar el pecho como comunidad. Y como sucede con muchas otras cuestiones, el deporte siempre está presente. El próximo fin de semana el instructor de Karate Pablo Moreda participará como miembro de la Selección Argentina en el IV Campeonato Panamericano de Karate tradicional JKA, que tendrá lugar en la ciudad de Bogotá, Colombia. Luego de competir en la instancia del selectivo nacional, el platense resultó seleccionado para la disciplina Kata, categoría Senior. A horas de emprender vuelo, el deportista de la región charló mano a mano con diario Hoy.

Pablo, que practica la disciplina desde los 14 años, se desempeña como instructor de karate tradicional JKA en el Dojo Ichiwa Kai de la ciudad, donde practican niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas. En el marco de sus recientes logros deportivos, se destacan el segundo puesto en el Torneo de Invierno Edición 2023, realizado en la Ciudad de Buenos Aires. También el tercer puesto en el torneo internacional “Copa Itaya”, cuyo nombre rinde homenaje al precursor del karate en nuestro país.

Consultado sobre sus sensaciones a horas de comenzar el viaje hacia Colombia, Moreda comentó: “Creo que esta oportunidad es una gran experiencia para enriquecer al karate local. Ojalá sirva para abrir la puerta a deportistas de la región en diferentes disciplinas. Si algo aprendí con el correr de los años es que si uno desea algo con mucha intensidad y también trabaja todos los días para alcanzarlo, la recompensa llega. Quiero destacar que esto no es solo un logro personal, sino colectivo de un montón de personas que me acompañaron a lo largo de estos años. Uno no puede progresar si no tiene otra persona que lo ayude”.

Por último, el deportista de la región se refirió a la preparación previa para la competencia: “Como todo deporte amateur demanda un gran esfuerzo personal y familiar. A mi se me dio de grande, soy padre de familia y también docente en la Facultad de Ingeniería, además de dar clases en el Dojo. Uno tiene que aprovechar los ratos libres para poder entrenarse, o incluso alargar la jornada para poder prepararse de la mejor manera. Varios días de la semana viajo a Capital Federal. Es un esfuerzo muy grande que hacemos con la gente que me rodea. Pero feliz por todo lo conseguido hasta el momento”.

El campeonato no solo representa una competencia de destrezas y habilidades en el arte del Karate-do, sino también una oportunidad invaluable para compartir experiencias, conocimientos y establecer lazos de amistad entre las naciones participantes. Colombia será el epicentro de una reunión deportiva y cultural que promueve los valores de respeto, perseverancia y camaradería que el Karate-Do representa.