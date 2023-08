Godoy a un paso de irse a Turquía

A poco de iniciar la Copa de la Liga, mañana 19.30 ante Belgrano, y los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el martes próximo frente al Corinthians en Brasil, Estudiantes se movió en el libro de pases. Al arribo del mediocampista colombiano de 20 años, Alexis Castillo Manyoma y la incertidumbre por una posible venta y salida de Benjamín Rollheiser, ahora va camino a cerrarse una nueva venta de un jugador clave en el equipo de Eduardo Domínguez.

Se trata de Leonardo Godoy, uno de los mejores laterales del fútbol argentino, quien está muy cerca de pasar al Besiktas de Turquía, el cual se hará dueño del total de la ficha. Recordemos que el 15 de diciembre del 2021, el Pincha hizo uso de la opción de compra por el lateral luego de que, en junio de ese año, Talleres no haya aplicado la cláusula de repesca. Estudiantes posee el 50% de su ficha, el elenco cordobés el 40% y su club de origen, Atlético Rafaela, el restante 10%.

En este sentido, luego de una serie de reuniones y charlas, se llegó a un acuerdo entre las partes que tiene que ver con el futuro del lateral de 28 años, relacionado a todo lo que tiene en juego Estudiantes en esta segunda parte de la temporada 2023 con la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y la Copa de la Liga.

El defensor firmará un contrato por cuatro años y la gran noticia es que recién se marchará en diciembre. Si bien no hay cifras oficiales, la operación está pactada en poco más de dos millones de euros. Para el cuerpo técnico será clave contar con el lateral para lo que resta del año entendiendo que aún tiene varios frentes para competir. Cuartos de final de la Copa Sudamericana, Copa Argentina y por último la Copa de la Liga Profesional que comenzará mañana.

Por otro lado, y en otro de los movimientos del mercado, Ezequiel Muñoz finalmente deberá volver al Pincha. El defensa había acordado su arribo a Unión de Santa Fe, de hecho ayer viajó, se hizo la revisión médica, pero la dirigencia del Tatengue cambio algunas condiciones en el contrato debido a algunas irregularidades en los estudios médicos del futbolista.

“En primer término, la revisión médica fue superada con normalidad y no arrojó ningún tipo de lesión o complicaciones. Todos los estudios médicos que se me practicaron en el Sanatorio Santa Fe están a disposición de quien quiera observarlos”, escribió Muñoz explicando la situación. Y agregó: “La decisión de no firmar con Unión fue exclusiva responsabilidad de su Comisión Directiva, que a última hora cambió los términos de la negociación cuando hasta incluso me habían mostrado una vivienda en la ciudad de Santa Fe”.