La impactante revelación de Julio César Chávez Jr.

Julio César Chávez Jr., hijo del histórico boxeador mexicano, se encuentra poco a poco regresando a sus enfrentamientos después de lo que fue su problema de adicción. “En un punto todos me seguían la onda porque estaba en mi mejor momento, todos estaban contentos, pero llegó el tiempo que no me seguían la onda porque la gente se aburría. Para salir fue una lucha conmigo”, aseguró.

De sus últimos tres combates, Chávez Jr. solo ganó uno, pero en la jornada de ayer volvió a pelear ante el ecuatoriano Jeyson Minda, a quien consiguió a último momento. “De lo único que me arrepiento en mi vida fue de tener una adicción, de haberme desenfocado. Es lo único que me da coraje, todo lo demás no. Uno quiere estar bien, hacer las cosas para disfrutar, pero no se puede ser feliz todo el tiempo”, aseguró en una entrevista con Efe.

Por último, el mexicano se refirió acerca de su futuro y a las ganas que posee de regresar a la verdadera competencia en el boxeo: “Tengo 57 peleas en las que probé que puedo pelear, el día que no lo consiga será un ring el que lo dirá, no la prensa. Estoy contento y después de esta pelea quiero enfrentar a los mejores rivales, incluido Canelo que siempre me ha tenido miedo”, finalizó.