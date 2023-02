La larga mala racha que cortó Estudiantes en Mendoza

Estudiantes ganó y todo el pueblo Pincharrata está feliz. Claro, con el gol de Luciano Lollo en Mendoza, el equipo que dirige Abel Balbo logró sus primeros tres puntos en la Liga Profesional y seguramente de manera interna los ánimos estarán renovados. Sin ir más lejos, ayer por la tarde en Cuyo, el equipo albirrojo cortó con una larga mala racha que venía teniendo como visitante y que la superó después de ocho largos meses.

La última vez que había conseguido un triunfo en esta condición había sido el pasado 10 de junio y en Mar del Plata. Allí, por la fecha 2 de la anterior Liga Profesional, el equipo dirigido entonces por Ricardo Zielinski se había impuesto por 1 a 0 frente a Aldosivi. En aquella ocasión frente al Tiburón de La Feliz, el único tanto que le dio la victoria y los tres puntos al Pincha en La Feliz lo había hecho López Quintana, en contra. Como si esto fuera poco, luego de esto sumó un total de nueve derrotas y cuatro igualdades.

Habrá que ver si el primer triunfo en el torneo doméstico y cortar con esta sequía fuera de casa, le permite al León enfilarse de buena manera para lo que viene. Cabe destacar, que los próximos rivales que tendrá fuera de 1 y 57 son Unión de Santa Fe, Gimnasia, en una nueva edición del clásico platense, e Independiente.

Lollo convirtió su primer gol en el Pincha

Triunfo en Mendoza, corte de la sequía fuera de casa y ayer, el goleador de Estudiantes en Cuyo fue Luciano Lollo. El zaguero central había llegado al Pincha proveniente de River, donde había sufrido una lesión que no le permitió estar en su mejor nivel y a mediados del año pasado se dio su llegada que fue un poco resistida.

Claro, no llegaba al club de la mejor manera y las veces que le tocó entrar cuando Ricardo Zielinski era el entrenador, no tuvo buenas presentaciones. Tras todo esto, el cordobés de pasado en Racing ayer se redimió y luego de 21 partidos jugados con los colores albirrojos, tuvo su bautismo en la red. Luego, en diálogo con los medios pospartido, comentó: “Cuando no venís bien, hay que construir la confianza desde el sacrificio y la humildad. Esperemos que este sea el punto de partida para crecer”.