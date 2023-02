Estudiantes de La Plata consiguió su primera victoria en el campeonato de la Liga Profesional de Fútbol. Los dirigidos por Abel Balbo vencieron a Godoy Cruz de Mendoza con un gol de Luciano Lollo, resultado que le permite al elenco albirrojo empezar a sumar puntos importantes para acomodarse en el certamen.

Tras el encuentro, que fue caliente en el Malvinas Argentinas, el entrenador pincharrata brindó una conferencia de prensa. Allí se lo vio muy conforme con el triunfo y mostrándose aliviado por poder sumar de a tres, algo que se le venía negando, sumado al flojo rendimiento de sus jugadores.

Comenzando con sus declaraciones, manifestó: “El estado de la cancha era pésimo, estaba muy mal. Hoy el objetivo era ganar, teníamos un solo resultado, era ganar. Lo estábamos ganando, lo teníamos totalmente controlado, no nos patearon al arco, teníamos la seguridad y solo de una casualidad nos podían empatar. Nuestra interpretación fue perfecta, había que ganar y se ganó”.

Luego añadió: “El objetivo era ganar. Esta semana busqué las estadísticas, somos el equipo que más pateó al arco, el equipo que más centros tiró, que más posesión tuvo en lo que va de campeonato, hoy era más sustancia que belleza, logramos el objetivo que era ganar”.

Y apuntó: “Era un partido donde teníamos que ir derecho a la sustancia, para poder encontrar serenidad y tranquilidad, cuando no ganás en un club tan grande como Estudiantes es difícil, esto nos deja preparar el partido que viene de mejor manera”.

“El equipo unido puede lograr cualquier resultado. Estoy muy convencido de la idea y los jugadores que tengo, la fuerza del equipo. El único secreto es trabajar y estar unidos, con el corazón y la mente. Este un juego en el cual hay que pensar y no solo correr”, marcó sobre los secretos de Estudiantes.

Sobre el juego, desarrolló: “Tranquilamente no nos generaron situaciones de gol. Es el primer partido que terminamos con el arco en cero, es el objetivo ideal. La calidad de las jugadas en el segundo tiempo me gustó en algunas ocasiones. Como técnico me da mucha satisfacción. Nos faltó hacer algún gol más para estar más tranquilo, pero ganar 2 a 0, 3 a 0 o 1 a 0 es lo mismo”

“Cuando se pierde la semana es más complicada, por eso fui a buscar los números para que lo vean los chicos. Había cosas para corregir, pero quería mostrar que estamos haciendo las cosas bien. Le di mucha tranquilidad al equipo, en los momentos de dificultad pensás que estás haciendo todo mal y no es así”, completó.