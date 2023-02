El Millonario venció por 1 a 0 a Tigre

En desarrollo

River venció a Tigre por la mínima con gol de Leandro González Pirez, de cabeza. El conjunto de Martín Demichelis llegó a nueve puntos en el torneo.

La previa

El River versión 2023 busca amoldarse a la idea de Martín Demichelis, el sucesor de Marcelo Gallardo, y al mismo tiempo debe conseguir resultados que se ajusten a su gran historia.

Hasta aquí, el equipo de Demichelis acumula dos triunfos (2-0 vs. Central Córdoba y 2-1 vs. Argentinos Juniors) y en el medio sufrió una derrota (2-1 vs. Belgrano, en Córdoba).

Tigre viene de empatar con Racing (2-2) y está invicto al cabo de tres fechas, con un triunfo y dos empates.

El historial marca que Tigre y River disputaron 89 partidos con 56 triunfos para el "Millonario", 14 para Tigre y un total de 19 empates.

En su vuelta a la primera división del fútbol argentino, Tigre eliminó a River en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional 2022 con el triunfo 2-1 en el Monumental y el último enfrentamiento (Liga Profesional 2022) terminó 1-1 en Victoria, con goles de Retegui y Pablo Solari.

River no vence a Tigre desde el campeonato de primera división 2016/2017, cuando se impuso por 2 a 0 con tantos de Sebastián Driussi y Rodrigo Mora.

Formaciones:

Tigre: Gonzalo Marinelli; Lucas Blondel, Brian Leizza, Abel Luciatti y Sebastián Prieto; Sebastián Prediger y Cristian Zabala; Alexis Castro, Facundo Colidio, Lucas Menossi; y Mateo Retegui.

DT: Diego Martínez.

River: Franco Armani; Robert Rojas, Leandro González Pirez, Enzo Díaz y Milton Casco; Enzo Pérez, José Paradela, Esequiel Barco e Ignacio Fernánez; Pablo Solari y Miguel Borja.

DT: Martín Demichelis.

Hora: 18.00

Árbitro: Jorge Bailño

Estadio: José Dellagiovanna (Tigre)

TV: TNT Sports.