La Plata Rugby sacó chapa en Gonnet

Pasó la quinta fecha del Torneo de Primera A y La Plata Rugby Club volvió a demostrar su superioridad en la cancha con una convincente victoria sobre San Martín por 47 a 15 en Gonnet. Los dirigidos por Panchito Albarracín desplegaron un juego dominante, marcando siete tries durante el partido, con seis de estos siendo exitosamente convertidos por Tomás Suárez Folch.

San Martín mantuvo el ritmo solo hasta el inicio del segundo tiempo, momento en el que se encontraban apenas seis puntos abajo con un marcador de 14-8, gracias a un try de Pollet. Sin embargo, a partir de ese momento, La Plata tomó el control total del juego, anotando cinco tries adicionales y dejando poco espacio para la ­reacción de Pacific, que no pudo contener el avance constante del equipo amarillo.

En Barrio Obrero, Los Tilos se alzó con una importante victoria tras vencer a Los Matreros por 25 a 15 en un encuentro que fue tan disputado como se anticipaba. El equipo dirigido por Pablo Nieto comenzó liderando el marcador con un temprano 8-0, pero no tardó en verse igualado y superado por un persistente equipo local.

En la máxima categoría de la URBA, el Top 12, el Club San Luis volvió a caer. El Marista fue derrotado por Regatas por 28 a 17 en su visita a Bella Vista y sumó su segunda caída en el certamen. La próxima semana, el azulgrana volverá a La Cumbre donde recibirá al CASI en la previa al primer parate por fecha libre.

En la quinta fecha de la Segunda división, Albatros Rugby Club fue derrotado frente a San Miguel por 35 a 22 y alcanzó su tercera caída en su irregular torneo. Por su parte, Berisso RC venció por 22 a 11 a Berazategui en el campeonato de Desarrollo.

RESULTADOS

Regatas 28 - San Luis 17

La Plata Rugby 47 - San Martín 15

Los Tilos 25 - Los Matreros 15

Universitario 38 - San Fernando 0

San Miguel 35 - Albatros 22

Mun. Berazategui 11 - Berisso 22