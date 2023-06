La revelación de la Brujita Verón

Por Juan Pablo Ferrari

Hace casi dos décadas, específicamente el 13 de junio de 2003, Juan Sebastián Verón, anticipó a su periódico favorito en La Plata que regresaría a jugar en el club Estudiantes tres años después, con el objetivo de alcanzar logros importantes.

Aún recuerdo que él jugaba en Inglaterra y había pasado por el Country a entrenar para mantenerse en forma. Me puse adelante de su camioneta y le pedí si podía parar para "grabarlo". Me dijo, sí, esperá que estaciono ahí al costado y me bajo. Y por momentos sentí que se me iban a borrar las preguntas de la cabeza. Yo tenía 22 años. Él 28. Él ya era millonario y solo tenía hambre de gloria. Yo solo tenía lo segundo y estaba empezando a recorrer el hermoso camino de la profesión periodística.

El regreso de la Brujita

Después de breves etapas en Manchester United, Chelsea e Inter, Verón regresó a Estudiantes en 2006, logrando ganar la Primera División para el club tras 23 años y alcanzando su consagración con la obtención de la Copa Libertadores en 2009. En 2012, anunció su retiro, aunque tuvo breves regresos en 2013 y 2017. Finalmente, decidió dedicarse a su carrera como dirigente deportivo en Estudiantes.