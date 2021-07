La Selección Argentina Femenina tiene nuevo entrenador

El presidente Claudio Tapia se reunió con Germán Portanova y lo presentó como el nuevo director técnico de la Selección Mayor y Sub 20 de fútbol femenino.

Portanova es el último campeón de fútbol femenino en el torneo local con UAI Urquiza en las temporadas 2014, 2017/18 y 2018/19 y participó de la Copa Libertadores Femenina en 2015, 2018 y 2019.

“Esto es lo más emocionante que me tocó en mi carrera futbolística. Poder dirigir a la Selección Femenina es lo máximo. Representar a tu país es defender la bandera, el corazón, la Patria. Vivo este momento con mucha emoción. Sinceramente se me han caído las lágrimas. No queda más que comenzar a trabajar”, le manifestó el flamante DT a la web oficial de la AFA.

“La clasificación al Mundial le dio a Argentina un posicionamiento importante. Ahora hay que mantenerlo, mejorar, unir cada vez más el grupo, y seguir con las cosas que se han hecho bien agregando mi idea y mi forma de trabajo. Junto a mi cuerpo técnico, intentaremos volcar ese protagonismo en el juego que tenía la UAI”.