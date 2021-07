Pignatiello no pudo en la prueba de 1.500 metros

Esta mañana, desde las 9 de la mañana, Delfina Pignatiello finalizó en la octava posición en la serie 5 con un tiempo de 16:33.69, correspondiente a la prueba de 1.500 metros libre.

La nadadora argentina tuvo su debut en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde destacó: "Tuve muchas emociones que nunca había sentido y otras que hacía tiempo que no sentía. Esta vez los nervios no jugaron de mi lado", admitió.

"Me quedo con todo lo que atravesé durante todo el proceso, no con el resultado de hoy. Se pierde más de lo que se gana y eso lo estoy aprendiendo, tengo que cambiar la cabeza porque esto no terminó", dijo, aunque agregó que mañana volverá a entrenar para continuar con las otras pruebas.

"Es la primera vez que vengo a un mundial de pileta larga, en primer nivel", aseguró.

Sin embargo, como dijo la propia Pignatiello, no cerró su participación ya que el jueves competirá por los 800 metros.