La actitud estuvo, faltó el gol…

Las buenas intenciones no alcanzaron. A diferencia de lo sucedido en Junín, Estudiantes se mostró mejor en cuanto al rendimiento y al manejo del partido, aunque el marcador no lo reflejó. Al igual que en la Copa de La Liga Profesional, el Pincha tropezó de nuevo con la misma piedra. En su estreno como local en el estadio Jorge Luis Hirschi, en el torneo Socios de la Liga Profesional, perdió 1-0 en ante Independiente de Avellaneda. Si bien en esta ocasión la derrota no significa una eliminación, el traspié ante el Rojo dejó sabor amargo por lo hecho en los noventa minutos. El gol llegó en el mejor momento del equipo de Ricardo Zielinski, cuando promediaban 15 minutos del primer tiempo. En un tiro de esquina a favor del Rojo, que Velazco jugó corto para Palacios; el tucumano pudo lanzar un centro al segundo palo, que no parecía demasiado peligroso pero que complicó a Agustín Rogel. El zaguero uruguayo se confió con el pique y no vio que por detrás suyo llegaba Juan Manuel Insaurralde, quien casi sin ángulo metió el frentazo que dejó sin respuestas a Mariano Andújar y se metió de emboquillada en el segundo palo. A partir del tanto del exjugador de Boca Juniors, el León intentó por todos los medios llegar a la igualdad. La posesión fue del local, mientras que Independiente, con el resultado a favor y sin obligaciones de salir demasiado, esperó replegado en su campo. En los pies de Leonardo Godoy por derecha y de Fernando Zuqui en el mediocampo, se crearon las mejores situaciones de Estudiantes, que, sin tanta claridad, tuvo cerca el empate. Un centro de la derecha del exlateral de Talleres de Córdoba puso en peligro el arco de Sebastián Sosa, que, tras un cabezazo de Francisco Apaolaza en el punto penal, se quedó con lo que pudo ser la igualdad de los de Zielinski. Pese a que no hubo demasiadas ocasiones, ni para el local ni para el visitante, los primeros 45 minutos fueron dinámicos.

El complemento tuvo la misma tónica que el primer tiempo. Estudiantes decidió ser protagonista e ir por el empate, aunque estuvo impreciso en los metros finales y le faltó definir mejor. El Pincha lo buscó por todos los medios; por arriba, por las bandas y por adentro. La recuperó rápido en el medio, pero le faltó luces arriba. Zielinski sintió la falta de refuerzos en el recambio para ir a buscar el partido; aunque, con los cambios, generó varias oportunidades: un centro de Nahuel Estévez rebotó en un rival y dio en el travesaño, y luego el exatacante del Spezia remató y contuvo el arquero Sosa. El Rojo resistió, y Estudiantes se quedó con las manos vacías.