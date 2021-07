El Lobo ya piensa en Central

El Lobo viene de dos empates seguidos contra Platense y Racing. Ayer no tuvo descanso y se entrenó por la mañana en Estancia Chica, donde los jugadores que tuvieron minutos en Avellaneda hicieron regenerativo mientras que el resto tuvo trabajos físicos y con pelota. Hoy a las 9:30 ya se entrenarán todos a la par pensando en el encuentro contra Rosario Central, que será este jueves a las 18:45 en el Bosque. Gimnasia buscará conseguir sus primeros tres puntos para empezar a ganar confianza ante la necesidad imperiosa de sumar por los promedios.

Pensando en dicho enfrentamiento, Leandro Martini y Mariano Messera comenzarán a pensar en el posible once a partir del día de hoy ya que el plantel se entrenará hasta el miércoles. Por ahora las dudas radican en si seguirá o no la línea de 5 defensores y si Alexis Domínguez se ganó el lugar en el puesto de delantero para que salga Nicolás Contín. El resto del equipo seguiría igual, aunque también está sujeto a lo que suceda con Germán Guiffrey. Está mejorando del esguince en el tobillo y será probado para ver si puede regresar a las canchas frente al Canalla o si lo hará el domingo contra Defensa y Justicia. Por otra parte, Lautaro Chávez seguramente será una nueva variante en el banco tras la lesión mientras que lo del Pulga Rodríguez y Eric Ramírez todavía está difícil porque no cumplen con los días de recuperación necesarios por los desgarros.

El Tripero hoy y mañana se entrenará por la mañana, mientras que el miércoles tendrá práctica a la tarde para concentrar de cara al partido con Rosario Central. No terminará allí la semana, ya que jueves y viernes volverán a las actividades matutinas y el sábado será vespertino para nuevamente concentrar por la noche. Finalmente, el domingo al mediodía enfrentará a Defensa en Varela.