Furor por el fútbol infantil femenino y masculino en la región

En plenas vacaciones de invierno, las canchitas de fútbol infantil de la región se vieron invadidas de chicos y chicas que se reunieron para darle forma a los partidos que organizaron las distintas ligas.

En el predio de Universitario de Berisso, por ejemplo, hubo presentación estelar de las chicas de la U, que en la categoría sub 14 recibieron a ADIP, equipo dirigido por el hijo del histórico directivo Ruggeri de la Naranja de Villa Castells.

Las visitantes lograron imponerse en el resultado, en el contexto de un partido que tuvo tintes didácticos, ya que la jueza tuvo que advertir a las arqueras sobre las nuevas reglas para sacar de meta en la cancha de siete, en donde “no se vale” con el pie.

ADIP logró un importante resultado a partir de un gol tempranero de pelota parada tras un córner, y luego amplió demostrando un gran juego asociado que derivó en la definición de una volante zurda que llegó a definir en el segundo palo.

Las chicas de La U, en tanto, mostraron habilidad con la pelota, y una número 10 que promete hacer carrera, con velocidad y mucho criterio para manejar la pelota.

La acción se vio en la cancha que está en 126 y 59, del histórico y pintoresco Universitario, que se afilió a la Liga Amateur y prontamente competirá en Primera también, siendo el club más prolijo de una zona con mucha mística de Berisso como la cercanía con Villa Argüello.

El otro lado de la 122, además, las chicas de la Sub 12 de For Ever también recibieron al Naranja de Villa Castells, en un partido que tuvo como protagonista a jugadores con apellidos como los de Barletta o Borgarelli, muy ligados a la Liga Amateur y especialmente a ADIP.

Allí las chicas de For Ever, en menor número que las visitantes, desplegaron un buen juego asociado y con mucha entrega ganaron el protagonismo durante el mediodía platense.

Mucha gente también convocó la escuelita de fútbol de Gimnasia, en el predio de El Bosquecito, también sobre la calle 59, más próximo a 122. Allí, el Lobo recibió en un encuentro a los chicos de la escuelita El Picadito en las categorías menores de 7, menores de 8 y más grandes también.

En ese predio comenzó a funcionar la nueva Subcomisión de fútbol juvenil que se incorporó a Gimnasia por gestión de Daniel Giraud, y que trabajará en la coordinación y organización en las jornadas de partidos.

A todos aquellos que quieran enviar material y fotos a Fútbol infantil platense, pueden ha­cerlo a esta cuenta: [email protected]. Como ya es costumbre, El Clásico sigue acompañando a las pequeñas promesas de la región