Cambaceres sigue imbatible

La máquina de Ensenada vuela, gusta y gana. Cambaceres volvió a triunfar en la Primera D y, pese a que ­Puer­to Nuevo venció a su rival y se convirtió en el campeón del Apertura, continúa escolta e invicto en el certamen. El Rojo de Ensenada atraviesa uno de sus mejores momentos, con un buen funcionamiento general y con un equipo que sabe lo que quiere dentro del campo de juego.

El grupo está convencido de una idea de juego y la respeta a rajatabla. Por momentos se le podrán dar los resultados, o no, sin embargo el objetivo está claro y ser protagonistas de la D no se negocia. Ahora, los dirigidos por Carlos Da Ponte se trajeron los tres puntos ante Yupanqui. Si bien no era uno de los rivales más complejos de la categoría, ya que venía de una goleada en contra frente a su clásico rival, Lugano, por 5 a 1, no dejaba de ser un compromiso de peligro.

Pero el local se mostró como un adversario vulnerable y la tabla de posiciones es un fiel reflejo de ello: marcha en el anteúltimo lugar, con 6 puntos, producto de una sola victoria, 3 empates y 5 derrotas. El defensor Juan Manuel Díaz y el delantero Elías Torancio marcaron para celebrar la sexta victoria de Cambaceres en el actual torneo. Yupanqui sufrió la expulsión con roja directa del ingresado Leandro De Santis, a los 34 minutos del segundo tiempo.

Por otro lado, cabe destacar que una vez que concluyó el partido, se registraron algunas corridas detrás de uno de los arcos, sobre la cancha auxiliar de Lugano. Según trascendió, el entrenador y el ayudante de campo de Yupanqui fueron a buscar a algún allegado por algún grito que había realizado durante el encuentro. Hubo momentos de tensión, algún golpe y hasta los jugadores de ambos equipos se acercaron para ver que ocurría. Por suerte, el hecho no pasó a mayores.