La victoria de Estudiantes bajo la lupa del Profesor

Por Daniel “Profe” Córdoba

En el año 2001 estuve en Bolivia trabajando en el club The Strongest. Fui ahí porque realmente quería dirigir un equipo grande y el “Tigre” es como Boca o River en su país. Por entonces tenía muchos problemas económicos de todo tipo. Fue duro y maravilloso. Hasta la Selección boliviana me ofrecieron. Error mío no aceptar.

De arranque y de forma increíble Enoumba recibe una tarjeta que deja a su equipo con un jugador menos a los 8 minutos. Estudiantes tenía por delante un compromiso de local y con ventaja numérica. Pero los minutos corrían y el elenco comandado por Domínguez no generaba más que alguna aproximación. Para colmo de males, a los 23 minutos y después de un rebote, “Quique” Triverio con un zurdazo implacable lo pone al equipo de Bolivia un gol arriba y realmente para tener un jugador menos y no estar sufriendo mucho, el ponerse en ventaja es gran mérito del visitante. El técnico albirrojo recurrió a dos cambios: Meza adentro, Benedetti afuera. Sosa afuera, Carrillo adentro. Al menos llamativos. El León dejó una pobre imagen en el primer tiempo, como si realmente no estuviera jugando la Copa Libertadores de América y repito, el rival no es el Santos de Pelé, es el “Tigre” boliviano.

El Pincha arrancó la segunda etapa yendo al frente sin luces. De a poquito lo fue acorralando a Viscarra, el arquero visitante. El encuentro se empezó a jugar cerca del arco boliviano. Por todos lados intentaba lastimar el León. Hasta que destrabó una noche que pintaba esquiva, otra vez con el goleador de Magdalena. Carrillo es jerarquía pura y marca la diferencia aunque no esté al ciento por ciento. El trámite del partido fue el mismo hasta el final. Y cuando quedaban diez minutos para bajar el telón, apareció el jugador del momento: Cetré. Estudiantes ganó, pero deberá mejorar mucho en un grupo que ya promete ser peleado hasta el final.