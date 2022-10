La Villa tiene las cosas claras para buscar las semis

Villa San Carlos se prepara para un verdadero partidazo. El equipo dirigido técnicamente por Miguel Ángel Restelli afrontará una nueva edición del clásico de la Primera B Metropolitana ante Acassuso; aunque parezca raro decirlo, ya que el derbi es Cambaceres. Pero así son las cosas y el Celeste intentará lograr la victoria en los 90 minutos, o desde el punto penal, para acceder a las semifinales, buscando el ascenso a la Primera Nacional.

La historia ante el Quemero será este sábado desde las 15.10, en el estadio Genacio Sálice, con transmisión de DirecTV. Hay terna arbitral confirmada, que tendrá como juez principal a Mariano Negrete, acompañado por Fernando Benítez y Matías Arevalo, en tanto que Gastón Iglesias será el cuarto.

En cuanto a los once, el Villero no tendrá demasiadas modificaciones con respecto al once inicial que viene de vencer en los penales a Talleres de Remedios de Escalada, también en su casa. Se espera que Lucas Licht siga siendo titular y Rodrigo Benítez, el arquero ­estrella en la definición desde los doce pasos, siga custodiando los tres palos. Se viene un partidazo y hay mucha ilusión en Berisso.

Cambaceres presentó su polideportivo

Defensores de Cambaceres cumplió 101 años de vida el último miércoles 12 de octubre y lo festejó a lo grande, con el estreno de una obra que le da un salto de nivel muy importante a la ciudad de Ensenada: el polideportivo en el estadio ubicado en Camino Rivadavia y Quintana.

Con la presencia del Intendente de la ciudad, Mario Secco; el entrenador del primer equipo de fútbol, Álvaro Pereira; y el extécnico, figura de Estudiantes de La Plata, Claudio Gugnali, la Comisión Directiva, presidida por Cristian Comas, hizo oficial una obra que le dará un espacio de crecimiento muy importante a la institución, con la posibilidad de contar con un nicho para los deportes amateur, algo que hasta el momento el Rojo no podía tener en plenitud.

Cambiando el foco y pasando al plano estrictamente del elenco dirigido por el uruguayo, exjugador del Pincha y del seleccionado charrúa; estará jugando el próximo martes, a las 15.30, por el encuentro de vuelta de los cuartos de final del torneo Complemento, buscando un boleto en la Copa Argentina de 2023, ante Central Ballester. La historia se disputará en Ensenada.