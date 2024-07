Las selecciones platenses juegan las finales del provincial

Luego de haber ganado los zonales, las selecciones de la Apdeb (La Plata) jugarán la final provincial. En el primer turno la selección masculina U-17 a cargo de Juan Cruz Secchi, el 3 y 4 de agosto en la ciudad de Mar Del Plata, enfrentará a los combinados de Junín, Bahía Blanca y a los dueños de casa para decidir quién es el nuevo campeón provincial. El cuadrangular comenzará el sábado por la mañana y se definirá el domingo 4 para conocer al ganador.

Por otra parte, el sábado 10 y el domingo 11 de agosto será el turno del U-17 femenino a cargo de Guillermo Bordogna que se medirá en el cuadrangular final a las selecciones de Junín, Bahía Blanca y Mar Del Plata. En esta oportunidad el anfitrión será nuestra asociación y eligió el Polideportivo municipal de Ensenada para llevar a cabo la competencia.

Los seleccionados se encuentran en la puesta a punto para poder afrontar el torneo de la mejor manera, con entrenamientos en doble turno a cargo del cuerpo técnico completo. Los jugadores/as están motivados por haber llegado a esta instancia luego de tres años sin competir.

Roberto Sanabria, coordinador de selecciones contó que hacía muchos años que no se obtenían estos logros y que seguramente pondrá en el podio al seleccionado. “Estoy convencido del trabajo que venimos haciendo, mucho esfuerzo y sobre todo con muchas críticas, pero eso no importó. Para todos aquellos que no creían en nosotros, pusimos a cuatro selecciones de seis que presentamos en las finales del Provincial de selecciones y semanas atrás la selección femenina U-15 quedó en el cuarto lugar de 12 selecciones. ¿Si eso no es gestión que sería?”. Y también comentó: “Seguramente si llegamos al podio muchos vendrán a felicitarme, como lo harán también con los técnicos de cada selección, pero con los resultados les vamos a responder”.